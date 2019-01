Inviato di Striscia aggredito con un coltello dal presunto "killer di gatti"

ROMA - Ancora un’aggressione contro un inviato di Striscia la notizia: stavolta la brutta avventura è toccata a Edoardo Stoppa e alla sua troupe, nonché a un agente di polizia. Durante un servizio a Battipaglia, nel Salernitano, sul presunto «killer dei gatti», sospettato di aver ucciso oltre 70 felini usando dei bocconi avvelenati, Stoppa è rimasto ferito insieme ad un agente di polizia. Il presunto animalicida non ha voluto rispondere alle domande di Striscia e ha chiamato la polizia: «Quando sono arrivati gli agenti di polizia – racconta Edoardo Stoppa – l’uomo è sceso di casa per attaccarci con un coltello di 25 centimetri». E prosegue: «Per fermarlo sono serviti 5 agenti e uno di loro è stato raggiunto da una coltellata».

Aggressore arrestato

L’aggressore è stato arrestato e si trova in stato di fermo al commissariato di Battipaglia. L’agente, ferito a una mano, è stato accompagnato all’ospedale cittadino. Subito è arrivata la solidarietà da parte del consigliere regionale dei Verdi della Campania, Francesco Emilio Borrelli, e il portavoce regionale del «Sole che ride», Vincenzo Peretti, attraverso una nota: «Esprimiamo solidarietà all’inviato di Striscia Edoardo Stoppa aggredito a Battipaglia durante la realizzazione di un servizio e all’agente di polizia che, per difenderlo, è stato ferito da una coltellata».

La solidarietà di Verdi e Sole che ride

«Condanniamo fermamente l’aggressione e stigmatizziamo il comportamento dell’aggressore, accusato tra l’altro di aver avvelenato circa settanta gatti. Purtroppo le violenze contro i giornalisti e gli operatori televisivi continuano anche nel 2019. Esprimiamo il nostro ringraziamento a chi ogni giorno prosegue in questo lavoro con coraggio e dedizione per garantire ai cittadini la migliore informazione possibile. Allo stesso modo ringraziamo le forze dell’ordine per la celerità dell’intervento in difesa di Stoppa e della sua troupe e auguriamo all’agente ferito di rimettersi quanto prima» conclude la nota.