BRUXELLES – Matteo Salvini è il politico più influente dell'anno in Europa. Il vicepremier e ministro dell'Interno, infatti, ha preso parte questa sera a un evento organizzato da Politico Europe, la testata di informazione europea con sede a Bruxelles che lo ha nominato al primo posto tra ventotto personalità chiave tra politici, imprenditori, attivisti e artisti (ognuno proveniente da un Paese diverso ma non necessariamente Ue), selezionati per il modo in cui stanno influenzando il loro Paese o l'Unione europea.

Le motivazioni del premio

A parte il leader della Lega al primo posto, che non viene categorizzato, le altre ventisette personalità sono divise in tre gruppi: coloro che agiscono («Doers»), i sognatori («Dreamers») e i dirompenti («Disruptors»). Ma tutti i ventotto nominati, secondo la testata, sono personaggi da «tenere d'occhio» nel 2019. «Matteo Salvini – spiega un comunicato di Politico giunto in serata – guida la lista di quest'anno. Il ministro dell'Interno italiano e leader della Lega è entrato al governo l'estate scorsa cavalcando un'onda di rabbia popolare contro Bruxelles e l'establishment politico italiano. Ora – sottolineano dalla testata – Salvini ha preso di mira l'Europa».

Salvini ci ride su

E il diretto interessato? Il commento del segretario del Carroccio al riconoscimento ricevuto da Politico Europe è ironico: «Pensa te come è messa l'Europa se premia Salvini come politico europeo dell'anno». Poi è passato ad un commento più serio sui suoi rapporti con l'Unione europea: «È andata bene, sono stato premiato in Europa, non sono abituato. Io penso che la salveremo questa Europa. Voglio rinnovare il sogno europeo per i nostri figli che qualcuno ha spento con decenni di austerità».