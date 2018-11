Genova si candida a Capitale Europea dello Sport 2023

GENOVA - Genova si candida a Capitale Europea dello Sport per il 2023. Oggi, dopo l'annuncio del sindaco Marco Bucci dello scorso 29 settembre, è stata presentata ufficialmente la candidatura del capoluogo ligure, unica città italiana. Il titolo rappresenta un riconoscimento assegnato annualmente alle città che si contraddistinguano per progetti che seguano i principi etici dello sport. Al momento, oltre a Genova, sono in lizza Glasgow e Berlino.

«Genova - ha spiegato il consigliere comunale delegato allo Sport, Stefano Anzalone - si candida ad ottenere il titolo di Capitale Europea dello Sport nel 2023 per svolgere il ruolo di attore principale nel sistema sportivo europeo. Il titolo - ha sottolineato - porterebbe una programmazione dei fondi europei necessari a ristrutturare e recuperare gli impianti sportivi rendendoli maggiormente fruibili, moderni e sicuri, ma soprattutto a dirigere e coordinare il volano dell'economia turistico sportiva, portando nuove risorse economiche sul territorio e ad essere centro di riferimento per l'Europa sulle tematiche sportive».

«Genova - ha ricordato Anzalone - vanta una profonda tradizione di sport legati al territorio, basti pensare a vela, canottaggio, sport di lotta come la savate ed il bastone tradizionale, senza dimenticare la prima società calcistica d'Italia, il Genoa Football e Cricket Club».