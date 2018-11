Traghetto porta gas a Portofino isolata

GENOVA - Un traghetto ha attraccato oggi a Portofino, rimasto isolato per il crollo della strada statale. Ichnusa, della compagnia Blu Navy, ha portato gas metano nel borgo ferito dalla mareggiate di lunedì scorso. La nave, che normalmente opera il collegamento tra Santa Teresa di Gallura e Bonifacio, aveva terminato la stagione ed era a Genova per manutenzione.

SERVIZIO STRAORDINARIO - Ieri, in una riunione in Capitaneria è stato deciso di impiegarlo per il servizio straordinario per portare camion cisterna con gas per il riscaldamento. L'Ichnusa è salpato oggi all'alba da ponte Assereto a Genova dopo aver caricato i camion e si è diretta verso l'antico borgo dove ha attraccato al molo dei maxi-yacht, adattato per l'occasione con alcuni interventi come il taglio di alcune bitte e lo spostamento delle cassette elettriche. «Il servizio - spiega la Blu Navy - potrebbe essere ripetuto giovedì». Non sarà possibile caricare invece circa 140 auto private rimaste bloccate a Portofino perché la nave dovrà riportare indietro i camion cisterna.