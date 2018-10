Maltempo: famiglie isolate e sfollate a Davagna e Luni

GENOVA - Cinque famiglie isolate nel Comune di Davagna (Genova), otto sfollate a Luni (La Spezia). A Davagna è una frana su una strada comunale a limitare la viabilità per raggiungere le abitazione. A Luni la criticità è in località San Rocco dove preoccupa il torrente Parmignola in una zona in cui la Regione sta mettendo in sicurezza gli argini danneggiati in passato. Qui le famiglie vengono sempre sfollate in via precauzionale quando scatta l'allerta arancione o rossa.

ROVESCI E TEMPORALI - Nelle ultime 36 ore la Liguria è stata interessata da rovesci e temporali con colpi di vento e mare agitato: a Torriglia (Genova) sono caduti 430 millimetri di pioggia. Sull'ora si segnalano i 75 millimetri a Sesta Godano (Spezia), i 63 a Stella Santa Giustina (Savona), i 309 a Cabanne di Rezzoaglio (Genova).

La perturbazione sta concedendo una tregua, ma dalla notte le precipitazioni saranno diffuse e copiose. Ciò preoccupa perché su un territorio già provato basta meno pioggia per ingrossare i torrenti e mettere in crisi la tenuta dei versanti.