Forte terremoto nella notte a Catania, ci sono feriti

CATANIA – Una forte scossa di terremoto di magnitudo 4.8 è stato registrato questa notte alle 2:34 nella provincia etnea. L'epicentro è stato localizzato nel comune di Santa Maria di Licodia ad una profondità di 9 chilometri e la scossa è stata avvertita in tutta la Sicilia Orientale, da Messina a Ragusa.

Danni ad alcuni edifici

Il terremoto è avvenuto in una zona ad alta pericolosità sismica, interessata sia dalla sismicità legata all'attività del vulcano Etna sottolinea l'Istituto di Geofisica e Vulcanologia sul suo sito. L'evento sismico è stato preceduto e seguito da alcune scosse di intensità minore. Tanta paura nella popolazione: alcune persone sono state trasportate in ospedale con ferite lievi o per malori. Danni in alcuni edifici per la caduta di cornicioni. La scossa ha causato il crollo di cornicioni nella chiesa di Santa Maria di Licodia e a Palazzo Ardizzone, e di antiche case rurali ma non vi sarebbero danni strutturali. Adrano e Biancavilla i paesi maggiormente interessati, dove si sono registrato i crolli dei cornicioni. Molti cittadini hanno trascorso la notte in strada mentre la Protezione civile ha provveduto a transennare alcune zone.

Paura in tutta la Sicilia

Il sisma è stato avvertito a Catania e in tutta la provincia, oltre che a Siracusa, Enna e Messina. Alcune persone sono rimaste ferite in modo non grave e sono state portate in ospedale, mentre per altre è stato necessario il ricovero in stato di choc.