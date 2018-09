ROMA - Anche ora che governa l'Italia, in coabitazione con la Lega, il Movimento 5 stelle non vuole perdere la sua identità di 'forza politica di piazza'. Così, al termine di un incontro a Roma tra Luigi Di Maio, Beppe Grillo e Davide Casaleggio, ecco la decisione: torna al Circo Massimo, a Roma, Italia 5 stelle. L'appuntamento con la kermesse M5s è per il 20 e 21 ottobre. Lo ha annunciato Luigi Di Maio, sul Blog delle stelle. «Poco fa ci siamo visti con Beppe Grillo e Davide Casaleggio e abbiamo un importante annuncio per tutti voi: il 20 e 21 ottobre ci vediamo tutti a Roma, al Circo Massimo, per la quinta edizione di Italia 5 Stelle», ha scritto il capo politico del movimento, oggi anche vicepremier e ministro del Lavoro e dello Svilluppo.

Di Maio e l'eredità di Gianroberto Casaleggio

«La prima Italia 5 Stelle, pensata e fortemente voluta da Gianroberto, la organizzammo» ricorda «proprio al Circo Massimo nel 2014. Allora il nostro sogno era andare al governo per eliminare i vitalizi, per eliminare la corruzione, per dare il Reddito di Cittadinanza e non lasciare indietro nessuno, per restituire l'acqua pubblica ai cittadini. Vi ricordate? Oggi questo sogno si sta realizzando. Forse non ci siamo ancora fermati un attimo a pensarci».

Grillo e Casaleggio sul palco

Di Maio assicura: «Ci saremo tutti. Ci saranno i portavoce a tutti i livelli, i ministri, ci sarò io, ci saranno Beppe e Davide, interverrà anche il Presidente Conte, l'avvocato difensore del popolo italiano. E mi aspetto migliaia e migliaia di persone, attivisti e cittadini che vogliono partecipare alla costruzione di una nuova Italia». E ancora: «Dal 4 marzo a oggi non ci siamo mai fermati un attimo. Abbiamo iniziato a pedalare per rendere l'Italia un posto migliore e per realizzare i punti del programma. Il 20 e il 21 ottobre sarà finalmente l'occasione per fermarci, per festeggiare i risultati che abbiamo raggiunto insieme e per raccontarci come vogliamo continuare per raggiungere tutti i nostri obiettivi».