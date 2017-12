Meloni: «Da oggi non siamo più solo una prosecuzione di An»

TRIESTE – Via ogni riferimento ad Alleanza Nazionale, riecco la fiamma che fu del Movimento Sociale Italiano. Fratelli d’Italia riparte da qui, da un nuovo simbolo, presentato in chiusura dei lavori del II Congresso Nazionale ospitato a Trieste.

La fiamma per ricordare da dove tutto è nato

«Abbiamo voluto togliere il riferimento ad Alleanza Nazionale, partito dove abbiamo comunque fatto politica con amore e con convinzione – ha chiarito Giorgia Meloni –. Da oggi non siamo più solo una prosecuzione di quell’esperienza». Sulla scelta di riproporre la fiamma tricolore, Meloni ha spiegato: «Siamo figli di quella storia e vogliamo ricordarci dove nasce tutto questo. La differenza sta nel fatto che oggi questo nuovo simbolo testimonia come Fdi non siano più solo gli eredi di Alleanza Nazionale».

Un nuovo inizio per Fratelli d’Italia

«Quello che faremo da oggi in poi sarà il nostro pezzo di strada, sarà la nostra storia non la prosecuzione di quello che hanno fatto altri – ha messo in evidenza Meloni –. Da oggi in poi saremo ciò che noi sapremo fare. Siamo pronti a giocare la nostra partita: abbiamo cuore, gambe, idee e volontà».