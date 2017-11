Boschi alla ricerca di voti rosa: «Grazie a noi oggi le donne sono al centro del dibattito politico»

TAORMINA - Oggi, grazie all'Italia, le donne sono state al centro del dibattito politico mondiale. Ne è convinta senza ombra di dubbio la sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio, Maria Elena Boschi, secondo cui la ministeriale sulle Pari Opportunità di Taormina ha l'obiettivo di dare alle donne la possibilità di contare. E «possiamo farlo solo insieme», scrive su Facebook l'ex ministro delle Riforme del governo Renzi. «Vogliamo ridurre – ha aggiunto - il gap salariale e facilitare l'accesso delle donne al lavoro, alle carriere scientifiche e manageriali e aiutarle a conciliare famiglia e lavoro senza rinunciare alle proprie aspirazioni». La «piaga della violenza di genere» nei luoghi di lavoro «dimostra quanto queste tematiche siano comuni a ogni donna in ogni parte del mondo, a tutti i livelli».

Boschi: Vogliamo dare alle donne la possibilità di contare

«Dobbiamo mettere fine alle disparità di trattamento e di dignità», ha ribadito Maria Elena Boschi che con orgoglio ha anche presentato le misure adottate nel nostro Paese dal Governo dei mille giorni ad oggi per l'empowerment delle donne: «fine delle dimissioni in bianco, lavoro agile nelle P.A., bonus nido, bonus mamme, estensione della maternità e molto altro». Ascoltare le esperienze degli altri Paesi «aiuta a migliorarsi perché c'è ancora tanta strada da fare», ha aggiunto. L'Italia ha aperto la strada del confronto anche su questi temi nell'agenda G7: l'empowerment delle donne «parte da qui», ha proseguito Boschi.

La strada da fare è ancora lunga, ma «facciamo progressi»

«E' la prima volta nella storia del G7 che una ministeriale parla di diritti delle donne in modo specifico. Il lavoro da fare è ancora molto però ci sono dei progressi evidenti» , ha detto ancora la sottosegretaria con delega alle Pari Opportunità intervistata da Uno Mattina, su Rai 1, a margine dei lavori della ministeriale del G7 a Taormina dedicata al tema della parità di genere. «In Italia per la prima volta c'è il 30% di donne in Parlamento, ci sono donne ai vertici delle società più importanti, per la prima volta quest'anno - ha aggiunto la Boschi - è stato raggiunto il 50% di occupazione femminile, dato che però, purtroppo, ci dice che ancora una donna su due non lavora». La ministeriale del G7 si occupa delle sfide dei prossimi anni, con una road map, con delle trappe precise come quella «di diminuire entro il 2025 nei paesi del G7 il divario gra uomini e donne per l'accesso al mondo del lavoro», ha concluso la sottosegretaria.