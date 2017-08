Barcellona, lacrime e dolore ai funerali di Bruno Gulotta. Ma il prete chiede di diffondere speranza

LEGNANO - C'era tutta Legnano ai funerali di Bruno Gulotta, il 35enne morto nell’attentato terroristico di Barcellona davanti alla sua compagna e ai suoi due figli di 1 e 5 anni. Alla cerimonia, officiata dal vescovo Franco Agnesi, oltre a familiari e parenti della vittima e a numerosi cittadini di Legano, eran presenti anche diverse autorità: per il governo il ministro Maurizio Martina insieme al presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, e al sindaco di Legnano Giambattista Fratus. Presenti anche diversi sindaci dei comuni circostanti. Ai familiari della vittima e ai rappresentanti delle istituzioni sono state riservate le prime quattro file davanti all’altare. La compagna di Bruno, Martina, in lacrime dall'inizio alla fine. Alle loro spalle i cittadini di Legnano che hanno voluto partecipare alla funzione per rendere l’ultimo saluto a Bruno. I posti a sedere sono stati tutti occupati già da mezz’ora prima dell’inizio della cerimonia, in molti hanno dovuto assistere alla funzione in piedi.

L'applauso e poi il silenzio

Il feretro al termine della funzione all'uscita dalla chiesa è stato accolto da un applauso caloroso, poi trasformatosi in silenzio assoluto quando è stata data la benedizione, fino alla partenza del feretro quando si è levato un nuovo applauso. Bruno Gulotta sarà cremato e le ceneri saranno conservate nel cimitero di Legnano. Nella sua omelia aveva detto monsignor Angelo Cairati, rivolgendosi alla compagna di Gulotta, Martina: «C’è ancora tanta bella e brava gente come te, Martina, e la tua famiglia. Il mondo è ancora un bel posto», e aveva chiesto ai media di «diffondere la speranza».

Lutto cittadino

Legnano celebra oggi la seconda giornata di lutto cittadino istituita dallo stesso sindaco con un’ordinanza firmata nei giorni scorsi. Negozi e altri esercizi commerciali sono rimasti chiusi per tutta la durata della funzione funebre, dalle 14.30 alle 16.00. Sull’ingresso principale della cattedrale c’era una scritta bianca su sfondo blu che recita: «Preghiamo per Bruno Gulotta, anni 35». All’interno della basilica, accanto al feretro, ci sono due corone di alloro: una della presidenza del consiglio dei ministri e una della presidenza della repubblica. Il comune di Milano ha invece inviato il suo gonfalone listate a lutto.