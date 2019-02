Acquisto di nomi di dominio con shopify quali sono gli vantaggi

Leader nella creazione di siti di e-commerce, Shopify ha registrato una rapida espansione dal 2006, ora offre molte opzioni e strumenti, gratuiti o a pagamento, per facilitare il lancio di negozi online. Una delle strumenti preferite di Shopify degli imprenditori è l'acquisto del nome di dominio. Ecco come funziona questo strumento semplice e automatico.

Cos'è un dominio?

Il nome di dominio non è altro che l'indirizzo del tuo sito web. È unico e consente al tuo pubblico di trovarti facilmente. È una specie di indirizzo postale del tuo sito web. Il nome di dominio è ciò che segue il prefisso "www." (Per "world wide web"). Consiste in una stringa di caratteri e un'estensione (il dominio di primo livello o TLD ), ad esempio ".it".

Il nome di dominio è essenziale quando si crea un sito web. Tuttavia, il processo di ricerca di un nome di dominio è complicato perché deve essere unico esclusivo... È quindi difficile trovare un nome di dominio che sia adattato al nome del tuo e-shop, ma anche privo di diritti e non utilizzato da un altro sito. La scelta del nome di dominio è un passaggio cruciale che può essere un vero problema!

Una volta scelto, il nome di dominio può essere archiviato (procedura a pagamento) per proteggere i diritti e garantire la priorità su questo nome di dominio. Il tuo sito di e-commerce sarà quindi ospitato su questo indirizzo web per la durata coperta dal deposito.

Come scegliere il tuo nome di dominio?

Come puoi vedere, scegliere un nome di dominio è difficile perché il tuo indirizzo web sarà il biglietto da visita del tuo sito web. Il nome di dominio scelto non deve essere solo univoco e distinguibile, ma deve anche riflettere la tua attività ed essere coerente con il contenuto del tuo sito web. Deve anche essere memorabile, in modo che i visitatori possano facilmente ricordarlo e accedervi direttamente, senza dover prima cercare il nome.

Tieni presente che per aumentare il tuo SEO e quindi aumentare il traffico sul tuo negozio online, potrebbe essere strategico includere la parola chiave principale nell'URL del tuo sito .

L'estensione avrà anche un ruolo importante nella qualità percepita del tuo sito (".it" o ".com" sono meglio percepiti e memorizzati rispetto a ".org" o ".net"), e sarà necessario tener conto di una internazionalizzazione. eventualità della tua attività.

Acquista un nome di dominio personalizzato con shopify

Fedele al suo desiderio di semplificare la vita degli imprenditori, le offerte di Shopify ti aiutano a comprare e registrare il tuo nome di dominio. Il creatore di siti di e-commerce mette a disposizione diversi strumenti, come il Domain Name Generator , uno strumento gratuito per la ricerca dei nomi di dominio che consente di verificare immediatamente la disponibilità del proprio nome di dominio. Ad esempio, devi solo digitare nella barra di ricerca una parola chiave correlata alla tua attività ( ad esempio, il nome della tua attività) e il sistema ti offre un elenco di nomi di dominio disponibili. Questo strumento è quindi utile sia per risparmiare una noiosa ricerca sul disponibilità del nome di dominio scelto, ma anche per darti idee sui nomi di dominio di concorrenti se l'idea che hai avuto è stata presa e che sei a corto di ispirazione.

Shopify offre una varietà di idee, con molte combinazioni di oltre 50 estensioni, e troverai il nome di dominio ideale per il tuo negozio online.

Oltre ad aiutarti a trovare il tuo nome di dominio tra i nomi di dominio disponibili, Shopify offre anche la possibilità di salvarlo e depositarlo in pochi minuti tramite il sito. Infatti, una volta trovato il tuo nome di dominio, è meglio non aspettare prima di depositarlo perché la competizione è su scala globale!