Adobe torna a Forum PA e presenta Digital GOV 2020

Nel contesto di ForumPA, l’evento annuale dedicato al mondo della Pubblica Amministrazione in programma in modalità virtuale dal 6 all’ 11 luglio 2020, Adobe presenta Adobe Digital GOV 2020, iniziativa volta a promuovere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione attraverso un accesso facilitato alle sue soluzioni. L’evento sarà anche l’occasione per annunciare una collaborazione con il Comune di Milano che ha adottato le soluzioni di Adobe per migliorare la comunicazione digitale con i cittadini.

Adobe torna a essere protagonista di questo importante appuntamento dedicato all’innovazione tecnologica del settore pubblico, in un momento storico quanto mai cruciale. L’emergenza sanitaria ancora in corso ha reso, infatti, il digitale uno strumento fondamentale per tutti per non fermarsi. Il nostro Paese ha visto un processo di trasformazione digitale senza precedenti affinché si potesse garantire continuità sia nel settore pubblico sia in quello privato. E anche le pubbliche amministrazioni si sono dotate in tempi rapidi di nuovi strumenti per garantire al cittadino servizi chiave in modo costante.

In questo scenario, Adobe ha contribuito con le sue soluzioni per la digitalizzazione dei processi e per la realizzazione di esperienze digitali personalizzate, efficienti e sicure anche attraverso Adobe Digital GOV 202o, programma nato per supportare la Pubblica Amministrazione italiana centrale e locale a essere più digitale, multicanale e interattiva attraverso le soluzioni di Adobe ovvero:

Adobe Experience Cloud , piattaforma che include soluzioni integrate per la creazione di esperienze digitali multicanali efficaci e di impatto, per migliorare il dialogo con i cittadini offrendo loro servizi semplici, immediati, personalizzati e sicuri.

Questi prodotti possono essere acquisiti anche nella versione on premise grazie a una nuova convenzione Consip che include: Adobe Experience Manager per la gestione dei contenuti e delle risorse digitali, Forms, per la creazione e condivisione di modulistica online, Adobe Campaign Standard per la gestione delle comunicazioni e Adobe Sign, lo strumento per la firma digitale.

«Oggi più che mai, i cittadini si aspettano che la comunicazione con la PA avvenga secondo le stesse modalità digitali e dinamiche con le quali interagiscono nella vita di tutti i giorni con le persone ma anche con le aziende. Accedere a servizi digitali chiari, personalizzati e sicuri su tutti i dispositivi in tempo reale è ormai una necessità a cui bisogna dare una risposta. Siamo convinti che la PA sia il vero motore di un Paese: la crescita e competitività di una nazione sono possibili solo in presenza di Pubblica Amministrazione efficiente e in grado di guidare l’innovazione digitale, soprattutto in un momento storico così complesso come quello attuale, Adobe si impegna da sempre a supportare le organizzazioni pubbliche - oltre alle aziende e ai professionisti - nei loro percorsi di trasformazione digitale affinché possano ridurre la complessità, essere più efficienti ed efficaci, offrendo servizi migliori ai cittadini. Le piattaforme Cloud di Adobe consentono di trasformare il dialogo con i cittadini, la gestione dei processi interni della Pubblica Amministrazione in esperienze digitali innovative e a valore. Siamo felici di tornare a ForumPA, un appuntamento davvero rilevante per discutere sullo status dell’amministraizone pubblica e sulle sfide del prossimo futuro» ha commentato Federico Tota, Country Manager Adobe Italia.

Un nuovo sito web e un’app al servizio dei milanesi grazie ad Adobe Experience Cloud

Tra le Pubbliche Amministrazioni che hanno già beneficiato delle soluzioni Adobe c’è il Comune di Milano che, tra il 2019 e il 2020, ha ripensato completamente il suo sito web e ha creato un’app ad-hoc per offrire ai cittadini un numero sempre maggiore di informazioni, risorse e servizi in formato digitale, consentendo loro di ridurre per esempio il tempo speso negli uffici comunali per richiedere un cambio di residenza o un certificato, pagare una multa o semplicemente iscrivere i propri figli all’asilo.

Il Comune di Milanio aveva infatti la necessità di uniformare sistemi informativi multipli e poco integrati tra di loro, avviare e gestire una comunicazione multi-canale in modo efficiente, implementare strumenti efficaci di analisi e misurazione, il tutto integrando una customer experience rilevante e coinvolgente per l’utente finale.

Tra i partner tecnologici, anche Adobe ha contribuito a questa trasformazione attraverso Adobe Analytics, parte di Adobe Experience Cloud. Grazie a questo strumento per l’analisi dei dati, il Comune di Milano ha infatti migliorato la qualità e l’efficienza dei servizi digitali per i cittadini, potenziando e ottimizzando le capacità di dialogo tra istituzioni, privati e aziende, attraverso una comunicazione sempre più personalizzata e rilevante in grado di raggiungere gli utenti su una molteplicità di canali.

Attualmente, il sito web del Comune di Milano ha regitrato oltre 1 milione di accessi, avvengono ormai online il 70% delle richieste di certificati e il 65% delle richieste di cambi di residenza.