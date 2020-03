Corsi di formazione: come prepararsi al futuro con l’e-learning

Le nuove tecnologie stanno rivoluzionando la nostra società, offrendo delle opportunità innovative in molti ambiti, compreso quello dell’insegnamento. Oggigiorno, infatti, sta riscuotendo sempre più successo l’e-learning, grazie alle opportunità messe a disposizione dai corsi di formazione a distanza.

L’apprendimento online assicura un’accessibilità maggiore e più immediata, una riduzione dei costi per la formazione professionale e un’elevata flessibilità, con didattiche che si adattano perfettamente a qualsiasi esigenza. Il futuro sembra ormai tracciato, con università e società specializzate che propongono un’offerta sempre più ampia e variegata in tal senso.

Cosa sono i corsi di formazione online a distanza?

Con il boom di internet e delle tecnologie legate al web e ai dispositivi mobili, la formazione professionale ha incominciato a spostarsi in rete. Inizialmente, questi servizi erano utilizzati esclusivamente dalle grandi aziende, che usufruivano dei corsi online per aggiornare i propri dipendenti in maniera più efficiente, meno costosa e più rapida.

Con il passare degli anni, questa modalità di apprendimento si è diffusa anche nel settore privato, con la nascita di tantissime piattaforme di e-learning. Oggi è abbastanza semplice trovare un centro formazione professionale virtuale, tuttavia è indispensabile affidarsi soltanto ad aziende serie e certificate, in grado di garantire un servizio di qualità che sia valido ai fini lavorativi.

I corsi online, infatti, devono essere ben strutturati, tenuti da insegnanti qualificati, aggiornati costantemente e realizzati in accordo con le esigenze del mercato e delle imprese. Allo stesso tempo, la piattaforma deve essere evoluta, facilmente accessibile e adatta a consentire una fruizione ottimale dei contenuti.

Quali corsi professionali si possono fare online?

Al giorno d’oggi, sono veramente numerosi i corsi professionali disponibili nella modalità dell’e-learning, con un’offerta che si presenta davvero ampia. Ad esempio, è possibile seguire percorsi formativi a distanza di tipo amministrativo, per diventare segretari e occuparsi della gestione e del coordinamento di studi e attività di liberi professionisti.

Allo stesso tempo, è possibile frequentare corsi virtuali per addestratori cinofili, assistenti alla persona e all’infanzia, cucina, assistente veterinario, operatori del settore del benessere, informatica, amministratore di condominio e molto altro ancora.

Le possibilità offerte dai corsi di formazione a distanza

Ogni corso FAD rappresenta, dunque, una valida integrazione alla propria formazione professionale. Questo anche perché l’offerta di centri affidabili e di grande esperienza, come per esempio CEF, prevede la possibilità, per ogni frequentante, di confrontarsi in qualsiasi momento con i propri docenti, attraverso diverse modalità prestabilite, tra cui la stessa piattaforma e-learning.

In questo modo, sarà possibile richiedere approfondimenti volti a spiegare meglio concetti poco chiari allo studente: un grande vantaggio che può essere garantito soltanto quando si è seguiti personalmente, eventualità piuttosto remota nel contesto di un percorso formativo professionale. Un corso di formazione a distanza, allora, permetterà di padroneggiare meglio le competenze di cui disporre in seguito nell’ambito lavorativo di riferimento.

Al tempo stesso, si potranno ottenere in qualsiasi momento valutazioni sulla preparazione acquisita grazie al corso FAD, per avere un parere qualificato in grado di suggerire il momento più indicato per svolgere i test di verifica.

L’e-learning è davvero una soluzione per trovare lavoro?

Attualmente, i corsi a distanza costituiscono una quota sempre più elevata nell’educazione professionale e il loro tasso di crescita è esponenziale, con previsioni decisamente ottimiste riguardo al futuro.

I vantaggi di questo tipo di apprendimento sono innumerevoli, infatti è possibile gestire da soli il proprio tempo, scegliendo quando e quanto studiare, riducendo la spesa necessaria per acquisire competenze specializzate. Inoltre, l’e-learning si integra sia con le esigenze dei giovani senza un lavoro, sia con quelle degli adulti che non hanno molto tempo a disposizione.

Nella maggior parte dei casi, l’efficacia dell’apprendimento a distanza dipende proprio dallo studente, in quanto con questo modello ogni individuo è responsabilizzato, perciò è necessario affrontare tale percorso in maniera seria e determinata. Scegliendo il corso giusto con attenzione e rivolgendosi a centri di formazione qualificati, le opportunità di trovare un lavoro saranno quindi veramente elevate.