VERONA - Manca ormai pochissimo all’apertura del 20° Global Summit Marketing & Digital, sul quale si accenderanno i riflettori il 19 e 20 febbraio: Pacengo di Lazise (Verona) ospita l’appuntamento nazionale dedicato ai principali player della business community del marketing, della comunicazione e delle soluzioni e-commerce. Global Summit Marketing & Digital è un’opportunità concreta per tutte quelle aziende che vogliono presentare strategie e casi di successo ad un pubblico di dirigenti e funzionari marketing, comunicazione ed e-commerce di società «End User». L’evento è perciò un incontro reale tra esperti del marketing e della comunicazione alla ricerca delle soluzioni più innovative e personalizzate attraverso i due momenti cardine dell’appuntamento organizzato da Concordia Professional Oriented Events, azienda specializzata nell’ideazione e realizzazione di eventi B2B.

L'edizione 2020

L’edizione 2020 è caratterizzata da oltre 30 conferenze e 16 approfondimenti reali, concreti e diretti con gli espositori: si tratta degli incontri one2one, il «cuore» di ogni Global Summit, una formula sviluppata attorno ad un appuntamento vis-à-vis tra responsabili aziendali e dirigenti, tra domanda e offerta, particolarmente apprezzata sia dagli espositori sia dai visitatori perché offrono un momento reale di approfondimento durante il quale, senza dispersioni di tempo ed energie, si sviluppano soluzioni e strategie per migliorare la comunicazione e le performance aziendali.

Global Summit Marketing & Digital propone agli espositori e ai visitatori due giornate di networking efficace e una variegata offerta di contenuti on e off line: conferenze e incontri one2one sono gli elementi che caratterizzano i due giorni dell’evento al quale si aggiungono due momenti di benvenuto, i lunch di networking e gli aperitivi conviviali protagonisti al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda durante i quali i protagonisti riescono a sviluppare relazioni e avviare partnership in situazioni meno formali.

Per accedere è necessaria la pre-registrazione

L’evento è rivolto a dirigenti e responsabili aziendali di società «End User» che, in qualità di visitatori, possono partecipare gratuitamente iscrivendosi sulla pagina dedicata dove ogni visitatore può creare la propria agenda (flessibile su mezza giornata, una intera o due) all’interno della quale può alternare appuntamenti ai tavoli degli espositori e workshop tematici per una visita completamente personalizzata. Per accedere è necessaria la pre-registrazione, possibile fino ad esaurimento dei posti disponibili; dopo l’iscrizione la segreteria organizzativa confermerà le registrazioni accettate.

Il 20° Global Summit Marketing & Digital è uno spazio di incontro e una vetrina che si animano già ben prima dei due giorni: in primo luogo sul sito gmsummit.it è possibile scoprire in anteprima l’agenda completa e restare aggiornati in tempo reale sul programma, sugli sponsor e gli espositori protagonisti dell’edizione. Le aziende, espositori e sponsor, possono inoltre usufruire del Marketing Cafè, uno spazio interno al sito dove presentare novità e soluzioni in anteprima. Sui canali social, infine, sono disponibili le interviste e i contenuti dei protagonisti della 20^ edizione, inoltre sul canale Youtube sono raccolte le video-interviste dell’edizione precedente. La 20^ edizione di Global Summit Marketing & Digital è in programma il 19 e 20 febbraio 2020 al Centro Congressi Hotel Parchi del Garda a Pacengo di Lazise (Verona).