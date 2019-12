Perché nel 2019 dovresti avere un sito web

Il mondo è sempre più digitale e avere un sito web è ormai una necessità per le imprese, grandi o piccole che siano. Se hai un'azienda e non hai un sito web, probabilmente stai perdendo una serie di grandi opportunità per la tua attività. Un sito web, infatti, può essere utilizzato per realizzare diverse strategie di marketing che aiutano a far crescere il tuo business.

Il web ha una portata molto più ampia di qualsiasi altra forma di pubblicità: lo puoi creare gratuitamente e sarà al centro della presenza online della tua azienda.

Vantaggi del sito web

Con un sito web puoi raggiungere numerosi vantaggi:

aumentare la visibilità del tuo brand . Questo è uno dei principali fattori che rende importante avere un sito web. Anche se le persone hanno sentito parlare della tua azienda, potrebbero voler effettuare ricerche online prima di acquistare;

. Questo è uno dei principali fattori che rende importante avere un sito web. Anche se le persone hanno sentito parlare della tua azienda, potrebbero voler effettuare ricerche online prima di acquistare; conferire maggior credibilità alla tua azienda . Creando un sito web, offri al tuo brand l'opportunità di dire ai consumatori perché dovrebbero fidarsi di te, e puoi mostrare le testimonianze e recensioni di chi ti ha già scelto. Molte persone, infatti, cercano su Internet un prodotto o un servizio prima dell'acquisto per verificarne la credibilità;

. Creando un sito web, offri al tuo brand l'opportunità di dire ai consumatori perché dovrebbero fidarsi di te, e puoi mostrare le testimonianze e recensioni di chi ti ha già scelto. Molte persone, infatti, cercano su Internet un prodotto o un servizio prima dell'acquisto per verificarne la credibilità; migliorare la tua accessibilità . I siti web sono disponibili e accessibili 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Per questo motivo, i tuoi clienti e potenziali clienti possono visitare il tuo sito per informazioni su prodotti e servizi ogni volta che vogliono. Il tuo sito web sarà una risorsa preziosa, sempre disponibile per informazioni che altrimenti sarebbero accessibili solo durante l'orario lavorativo della tua azienda;

. I siti web sono disponibili e accessibili 24 ore al giorno, tutti i giorni dell'anno. Per questo motivo, i tuoi clienti e potenziali clienti possono visitare il tuo sito per informazioni su prodotti e servizi ogni volta che vogliono. Il tuo sito web sarà una risorsa preziosa, sempre disponibile per informazioni che altrimenti sarebbero accessibili solo durante l'orario lavorativo della tua azienda; aumentare le vendite . Un sito web può dare un notevole impulso alle vendite. Avere una strategia di presenza online ti consente di commercializzare la tua attività in digitale, sia attraverso un sito «classico», che invogli la gente a far visita al tuo punto vendita fisico, sia attraverso un sito di e-commerce. Esistono molte strategie di marketing che puoi utilizzare per pubblicizzare e commercializzare la tua attività. Quali scegliere dipende anche dal tuo tipo di attività;

. Un sito web può dare un notevole impulso alle vendite. Avere una strategia di presenza online ti consente di commercializzare la tua attività in digitale, sia attraverso un sito «classico», che invogli la gente a far visita al tuo punto vendita fisico, sia attraverso un sito di e-commerce. Esistono molte strategie di marketing che puoi utilizzare per pubblicizzare e commercializzare la tua attività. Quali scegliere dipende anche dal tuo tipo di attività; migliorare il rapporto con i clienti. Avere un sito per la propria azienda aiuta in termini di costruzione e promozione di un rapporto continuativo con i tuoi clienti. Pensare a offerte speciali per i clienti fedeli, che puoi rendere accessibili dal tuo sito web, li farà sentire coccolati ed apprezzati e permetterà un miglior rapporto con il tuo brand.

Una delle migliori caratteristiche di internet è che le dimensioni della tua azienda non contano: imprese grandi o piccole possono posizionarsi allo stesso modo, se lavorano bene con la propria strategia. Questo è in parte il motivo per cui un sito web è ancora più importante per una piccola impresa che per una grande: tende a livellare il campo di gioco, offrendo numerose possibilità in più rispetto al mondo fisico. Sei pronto per andare online?