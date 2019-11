Big Data Analytics, il mercato italiano sfiora i 2 miliardi di euro (+23% rispetto al 2018)

MILANO - Il mercato italiano dei Big Data Analytics ha raggiunto nel 2019 un valore di 1,7 miliardi di euro, in crescita del 23% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da uno studio dell'Osservatorio Big Data Analytics-Business Intelligence della School Management del Politecnico di Milano. La principale voce di spesa in Analytics sono i software (47%), mentre il 20% degli investimenti è dedicato a risorse infrastrutturali e il 33% della spesa è destinato a servizi per la personalizzazione del software. Tra i settori, le banche sono il primo posto per quote di mercato con il 28% della spesa, seguite da manifatturiero (24%), telco e media (14%).

«Il mercato Analytics in Italia non conosce crisi e nel 2019 raggiunge quota 1,7 miliardi di euro, con un incremento del 23% rispetto al 2018 - ha spiegato Carlo Vercellis, responsabile scientifico dell'Osservatorio Big Data Analytics-Business Intelligence - Le organizzazioni più mature hanno già internalizzato le necessarie competenze e stanno intraprendendo un percorso di sperimentazioni crescenti e di maggiore complessità».

Il ruolo del Data Scientist

Nel 2019, ha rivelato Alessandro Piva, responsabile della ricerca dell'Osservatorio Big Data Analytics-Business Intelligence, «una grande impresa su due ha già inserito in organico almeno un Data Scientist, le aziende che hanno già da tempo introdotto figure di questo tipo ne hanno incrementato il numero e una su tre lo ha addirittura raddoppiato. Grazie a questi profili, oggi riescono a elaborare progetti più complessi dedicati a machine learning, dati non strutturati, analisi in tempo reali».

L'Osservatorio ha anche censito nel mondo 790 startup operanti nel mercato dei Big Data Analytics, per un totale di 6,4 miliardi di dollari di investimenti raccolti, in media a 10,3 milioni a startup. Una nuova impresa innovativa su due è nata in Nord America, con 3,4 miliardi di dollari di investimenti ottenuti, anche se sono le startup asiatiche le più finanziate: 31,1 milioni di dollari di finanziamento medio. In Italia sono presenti solo 20 startup, che hanno ricevuto complessivamente 17 milioni di dollari.