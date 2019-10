Paola Generali nuova presidente di Assintel

MILANO - Assintel, l'associazione nazionale delle imprese Ict e digitali di Confcommercio, si rinnova ed elegge le proprio cariche associative. Eletta per acclamazione la nuova presidente Paola Generali, founder di GetSolution che ha commentato: «Assintel è oggi l'esempio di come sia possibile raggiungere grandi risultati mettendo in campo tenacia, coraggio, impegno e soprattutto lavoro di squadra. Come imprenditrice sono orgogliosa di rappresentare un modo di pensare l'associazione che è prima di tutto orientato al fare: noi aziende siamo il motore del cambiamento e spetta a noi progettare obiettivi ambiziosi e raggiungibili, che portino l'ecosistema digitale ad evolvere in tutte le sue potenzialità».

Eletto il nuovo consiglio direttivo

Con Paola Generali è stato eletto il nuovo consiglio direttivo, che conferma la vocazione nazionale con un progressivo affermarsi di aziende che arrivano dalle varie Regioni del Paese. Ecco i 24 nomi: Elio Arena - Omicron Sistemi; Antonio Assandri - SSI Sviluppo Sistemi Informativi; Stefano Baroncini - Atena; Andrea Cadei - Sigemi; Rosario Cannizzaro - Adfor; Piergiorgio De Campo - Noovle; Donato De Ieso - Dilium; Massimo De Maio - Acm-Service; Roberto Di Gioacchino - PRS Planning Ricerche e Studi; Marco Giorgetti - Skeeller; Davide Giribaldi - Ikran Services; Francesco Inguscio - Nuvolab; Giovanni Maria Martingano - Ifin Sistemi; Rosario Minasola - Elmi; Massimo Neri - Mavigex; Roberto Palazzetti - Osmosit; Manlio Romanelli - M-Cube; Luca Sala - Iotty; Claudio Salano - Overnet Solutions; Giuseppe Sarti - Sediin; Rosanna Silenti - Oltriamo; Emanuele Spampinato - Etna Hitech; Francesco Tieghi - Servitecno; Giulio Vada - Swascan.