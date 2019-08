Guida dettagliata per ripristinare i file eliminati in modo permanente

La scheda SD è il dispositivo di archiviazione di memoria più comune che stiamo utilizzando nell'era attuale. Ci sono molte persone che utilizzano il prodotto nei loro telefoni e fotocamera per archiviare tutti i dati che desiderano. Tuttavia, la lamentela comune che la maggior parte delle persone ha è che le schede SD vengono spesso danneggiate o un virus attacca la scheda a causa della quale vengono eliminati tutti i file. Molte persone sono alla ricerca di un software di recupero della scheda SD che consenta loro di recuperare tutti i file persi. EaseUS software di recupero scheda SD è il miglior prodotto disponibile sul mercato. Ecco come è possibile recuperare rapidamente tutti i file persi dalla piattaforma.

Avviare il software di recupero della scheda SD

Per prima cosa devi assicurarti di avviare EaseUS nel tuo dispositivo che può essere il tuo computer o laptop. Assicurati che la tua scheda SD sia connessa al dispositivo perché è l'unico modo per recuperare tutti i file desiderati. Durante l'avvio del software, assicurarsi che non si trovi nell'unità da cui si desidera ripristinare i file poiché riscriverà i file e non sarà possibile ripristinare i file persi. Assicurarsi che l'unità sia intatta perché è meglio non copiarla o incollarla.

Scansiona tutti i tuoi file

Dopo aver avviato il software di recupero della scheda SD nel dispositivo selezionare l'unità da cui è necessario ripristinare i file persi. Successivamente, è necessario avviare il processo di scansione. È possibile selezionare tra la scansione superficiale e profonda. Tutti i file verranno scansionati in un tempo limitato. La cosa migliore di EaseUS è che non è necessario attendere la fine dell'intero processo di scansione. Una volta visualizzati tutti i file necessari, è possibile interrompere facilmente il processo di scansione e iniziare a recuperare i file.

Seleziona e visualizza l'anteprima

Assicurati di selezionare tutti i file necessari nel tuo sistema. Una volta che pensi di aver selezionato tutti i file, puoi selezionare l'opzione dell'anteprima. Ti permetterà di visualizzare in anteprima tutti i file di cui hai bisogno. In questo modo, se si sono persi dei file, è possibile selezionare nuovamente senza eseguire nuovamente la scansione dell'intera unità.

Ripristina e salva

Dopo l'anteprima, è possibile selezionare l'opzione di recupero. Ti permetterà di recuperare tutti i file che hai perso in un tempo limitato. È possibile selezionare facilmente l'unità in cui si desidera salvare i file e accedervi ancora una volta nel modo desiderato.

Il software di recupero della scheda SD EaseUS è molto semplice e facile da usare. Non ci sono confusioni o restrizioni che dovrai affrontare. Sono disponibili diversi pacchetti di software di recupero della scheda SD, puoi selezionare quello con cui ti senti più a tuo agio. Assicurati di recuperare rapidamente tutti i tipi di file persi utilizzando il software di recupero.