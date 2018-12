Tyvak e WaterView: I3P premia le Startup dell’anno

Tyvak l’azienda che sviluppa sistemi spaziali e servizi basati su piattaforme nano-satellitari tecnologicamente avanzate, e WaterView, la startup che sta rivoluzionando l’industria della raccolta dei dati in ambito meteorologico grazie ad una tecnica totalmente nuova per misurare l’intensità della pioggia, sono le vincitrici ex-aequo del riconoscimento «Startup dell’anno I3P» assegnato dall’incubatore I3P del Politecnico di Torino alle startup che si sono contraddistinte per i risultati ottenuti dopo tre anni di incubazione. Il premio è stato consegnato durante l’evento annuale «Festa delle Startup I3P» che è stata occasione per presentare case history, prodotti e servizi innovativi delle nuove startup e di lanciare quelle «laureate» che sono pronte ad affrontare il mercato, avendo concluso con successo il triennio di crescita imprenditoriale in I3P.

Tyvak - Fondata nel 2015 come terzo gruppo operativo di Terran Orbital Corporation, con sede negli USA, Tyvak è la prima realtà internazionale della società, riconosciuta come leader nell’innovazione e realizzazione di pico-satelliti, cubesats, e nano-satelliti. L’azienda si occupa di offrire soluzioni nano-satellitari complete e «ready-to-fly» come prodotti direttamente disponibili sul mercato, riducendo così drasticamente tempi di sviluppo e costi di missione. Tyvak International offre supporto scientifico ed operativo per università, imprese commerciali ed enti governativi in missioni di importanza strategica.

WaterView - Fondata nel 2015 da Paola Allamano, Paolo Cavagnero e Alberto Croci, WaterView sviluppa servizi per la raccolta e l’analisi di Big Data in ambito meteorologico ed è specializzata nell’ideazione di sistemi intelligenti per il monitoraggio di fenomeni atmosferici e parametri ambientali. In particolare, l’azienda ha sviluppato una nuova tecnica che misura l’intensità delle precipitazioni, a partire dalle caratteristiche strisce luminose lasciate dalle gocce d’acqua in filmati e fotografie, che possono provenire da macchine fotografiche tradizionali, telecamere di rete, webcam o smartphones. Attraverso un’ampia gamma di dispositivi compatibili e ai propri algoritmi di elaborazione, questa soluzione può essere applicata in numerosi settori: dagli operatori della protezione civile alla gestione e controllo della viabilità; dai fornitori di servizi meteo ai consorzi agricoli. Nel 2018 la società è entrata in partnership con Terna per sfruttare la tecnologia abbinata all’infrastruttura capillare della società energetica su tutto il territorio italiano.

GIUSEPPE SCELLATO - «È con grande orgoglio che premiamo queste startup - cresciute grazie al supporto dell’I3P - i cui team si caratterizzano per competenze tecniche e modelli di business in grado di aggredire dei segmenti di mercato spesso molto competitivi. Come I3P, continueremo a sostenere e coltivare startup con elevato potenziale tecnologico e di crescita che lavorano su servizi con impatto diretto sulla vita dei cittadini, per essere sempre più un punto di riferimento per l’innovazione non soltanto per la città di Torino e per il territorio piemontese, ma anche per tutto il Paese», dichiara Giuseppe Scellato, Presidente I3P».