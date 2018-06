Deliveroo lancia marketplace+, altri 1500 ristoranti sulla piattaforma

MILANO - Deliveroo rilancia e si candida a divenire l’azienda di riferimento del cibo, quella che garantisce ai consumatori la più ampia scelta, il miglior prezzo e il miglior servizio ai clienti. Dopo aver costruito una rete che può già contare su 35mila rider nel mondo (di cui 2mila in Italia), il leader dell’online food delivery lancia Marketplace+: la piattaforma includerà anche i ristoranti che effettuano le consegne con i propri rider.



I ristoranti potranno avvalersi sia dei rider gestiti in autonomia sia degli oltre 2mila che già collaborano con Deliveroo, aumentando il numero di ordini gestibili ed ampliando gli orari in cui effettuano consegne. Deliveroo sarà la casa di Marketplace+: i ristoranti potranno scegliere come meglio offrire la consegna e i consumatori avranno un’offerta più ampia anche in termini di prezzo e servizi. Nessun’altra azienda del settore food delivery offre questo mix di servizi a ristoranti e consumatori.



A partire da luglio i consumatori troveranno nell’app sia i ristoranti che i consegnano attraverso i rider che collaborano con Deliveroo, sia i ristoranti che consegnano cibo in autonomia.

«Il nostro obiettivo è offrire cibo a prezzi diversi, assicurando una scelta ampia e un servizio eccellente. Abbiamo introdotto delle nuove cucine destinate solo alla consegna, assicurando cibo eccellente nelle zone dove non era disponibile - ha detto Matteo Sarzana, General Manager Deliveroo Italia -. Stiamo investendo in nuovi concept di ristoranti per far crescere innovazione e imprenditorialità nel settore, in particolare aiutando gli chef di oggi e di domani. Oggi Deliveroo va oltre. Offre la possibilità ai ristoranti che consegnano in autonomia di entrare nella nostra piattaforma, avere a disposizione la nostra rete di rider e al tempo stesso aumentare i piatti che si possono ricevere a casa o in ufficio. Deliveroo mette a disposizione dei ristoranti e dei consumatori Marketplace+. Ognuno ha il suo cibo preferito, e noi vogliamo consegnarlo dove e quando le persone vogliono».