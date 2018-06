Boom per Mamacrowd, superati i 10 milioni di euro di raccolta

MILANO - Dieci milioni di euro: è la cifra raccolta dalla sua nascita ad oggi da Mamacrowd, la prima piattaforma italiana di equity crowdfunding a raggiungere questo obiettivo, confermandosi così come la più importante e performante del Paese. Attiva da metà 2016 e parte del network di SiamoSoci, Mamacrowd è la piattaforma autorizzata Consob che permette di investire in aziende innovative italiane e di diventarne soci, con un processo semplice e completamente online.

Un modello alternativo di raccolta di capitali, quello dell’equity crowdfunding, che tramite Mamacrowd ha mostrato tutte le sue potenzialità: ad oggi sono stati 2.700 gli investimenti e 26 le campagne chiuse con un tasso di successo dell’89%. Delle 6 attualmente aperte, 5 hanno già superato l’obiettivo minimo di raccolta come quella di FidelityHouse. Lanciata oggi 7 giugno, la campagna del content network numero uno in Italia sviluppata da Horizon Group ha raccolto in sole 4 ore più di 468.000 euro di adesioni, su un minimo di 250.000 euro (188% di overfunding): l’obiettivo massimo è di 650.000 e sarà possibile investire fino al raggiungimento di questa somma.

Grande successo è anche quello di DNAPhone, che rivoluziona il controllo qualità della filiera agroalimentare sviluppando piattaforme di analisi innovative connesse a sistemi mobile e servizi cloud. La campagna - ancora in corso - ha raggiunto il massimo richiesto di 650.000 euro, con un 460% di overfunding.

Continua la scalata anche My Cooking Box, la startup che crea delle box che permettono di apprezzare la ricchezza culinaria del nostro Paese in tutto il mondo: la campagna, che a poche ore dal lancio aveva già superato il 100% della raccolta, ha raggiunto quota 475.000 euro (237% di overfunding) e sarà aperta ancora per 26 giorni.

«Con questo risultato raggiungiamo un obiettivo importante non soltanto per la piattaforma, che si attesta come la prima in Italia in termini di capitali raccolti, ma anche per tutte le aziende che si sono affidate a noi e agli investitori che in questi due anni hanno creduto nell’equity crowdfunding», sottolinea Dario Giudici, CEO di Mamacrowd. «In questo modo, lanciamo un messaggio importante alle tante startup e PMI presenti in Italia, dimostrando come l’equity crowdfunding possa essere una nuova opportunità di sviluppo e raccolta di capitali per tante realtà italiane».