Cinque progetti che utilizzano l'AI per combattere la disuguaglianza globale

NEW YORK - L’intelligenza artificiale promette di migliorare il benessere umano e di rendere il mondo un luogo più sicuro, più significativo e più istruito. Tuttavia, un timore reale e imminente è che l’AI possa altresì acuire le disuguaglianze.

I computer intelligenti, su nostra richiesta, ci stanno aiutando a costruire un mondo più sazio. L’intelligenza artificiale prende molte decisioni importanti che guidano la traiettoria della nostra vita. Alcuni esempi sono le decisioni in materia di investimenti, assistenza medica e definizione delle politiche. Tutte queste aree, però, utilizzano regolarmente processi che si basano su algoritmi potenzialmente distorti.

Attualmente si sta già discutendo se la capacità di interrogare un sistema basato sull’intelligenza artificiale su come raggiungere le decisioni debba essere un diritto giuridico fondamentale o meno. E per una buona ragione. I computer che supportano l’intelligenza artificiale sono essenzialmente programmati e funzionano in modi che non comprendiamo appieno. Anche gli ingegneri che costruiscono AI non sono in grado di spiegare appieno il loro comportamento. Il potenziale di distorsioni involontarie è enorme, ma il fatto che nessuno si preoccupi veramente che queste distorsioni esistono è di gran lunga più pericoloso.

I media hanno ampiamente trattato diversi esempi chiave di come l’AI può influenzare la realtà. L’algortimo di Google ha, ad esempio, etichettato alcuni afroamericani come «gorilla», le ricerche di immagini associate alla parola «CEO» restituiscono solo raffigurazioni di uomini bianchi, la piattaforma pubblicitaria di Google tende a mostrare meno annunci per lavori esecutivi ad alto pagamento alle donne. Un altro esempio è il programma pubblicitario LinkedIn che ha mostrato una preferenza per i nomi maschili nelle ricerche. Oppure il caso di un pediatra britannico che si è visto negare l'accesso allo spogliatoio delle donne nella sua palestra, perché il software utilizzato dalla struttura per gestire il suo sistema di affiliazione ha codificato automaticamente il suo titolo di «medico» come maschio.

Probabilmente le disavventure più note negli ultimi anni sono quelle di Tay e Compas. Microsoft ha dovuto bloccare il suo bot Twitter di nome Tay quando ha imparato ad essere razzista dopo appena 16 ore. Un programma utilizzato dai tribunali statunitensi per la valutazione del rischio, Corctional Offender Management Profiling for Alternative Sanctions (Compas), è stato sospeso per essere più incline a etichettare erroneamente gli imputati afroamericani come criminali recidivi.

Nonostante queste gaffe, l’intelligenza artificiale ha ancora il potenziale per contribuire a ridurre le distorsioni globali. Qui ci sono cinque progetti che applicano grandi dati, AI, e/o machine learning per mantenere la promessa dell’intelligenza artificiale di rendere il mondo un posto migliore per tutti.

Lo strumento di screening della famiglia Allegheny

Nel 2016, il Dipartimento dei servizi umani della contea di Allegheny in Pennsylvania ha implementato lo strumento di screening della famiglia Allegheny per migliorare i sistemi di welfare infantile. Questo algoritmo predittivo fornisce ai funzionari pubblici informazioni che aiutano a identificare quando un bambino è in pericolo. Lo strumento viene utilizzato anche durante gli interrogatori da parte dei funzionari locali, avvocati di adozione, genitori e anche ex bambini in affidamento durante gli incontri pubblici nel centro di Pittsburgh. Sedici mesi dopo la prima implementazione di Allegheny Family Screening Tool, i dati preliminari hanno già dimostrato che è efficace. Lo strumento ha aiutato a identificare più bambini bisognosi di servizi rispetto ai precedenti sforzi manuali.

Consorzio per le colture orfane africane

L'obiettivo del consorzio è quello di mettere in sequenza, assemblare e annotare i genomi di 101 colture alimentari africane tradizionali. Le colture sono a volte indicate come «colture orfane» perché sono state a lungo ignorate a favore delle colture occidentali come mais, grano e riso. Colture come il fagiolo di igname africano sono molto più adatti ai climi locali e possono migliorare la nutrizione. Per risolvere i problemi legati alla fame nel mondo e ai cambiamenti climatici sarà necessario disporre di dati importanti, e senza dubbio l’intelligenza artificiale, può incrementare lo sviluppo di miglioramenti del genoma.

FATE di Microsoft

L'acronimo FATE sta per Equità, Responsabilità, Trasparenza ed Etica nell’intelligenza artificiale. Microsoft ha creato il programma per eliminare i pregiudizi che si insinuano nei dati AI e nei risultati di distorsione. Il ricercatore principale Kate Crawford e un team di ricercatori AI composto da sole donne, stanno attualmente lavorando a progetti di ricerca collaborativa che affrontano la necessità di migliorare l'imparzialità dell'IA e l'apprendimento automatico.

IBM per il bene sociale

Il progetto Science for Social Good, creato da IBM, sfrutta il potere dell'AI per affrontare alcune delle più grandi disuguaglianze e minacce del mondo. Ogni progetto incluso nella serie Science for Social Good si allinea con uno o più dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile stabiliti dalle Nazioni Unite. La povertà, la fame nel mondo e l'analfabetismo sono tutti obiettivi di queste iniziative.

Data 4 Black Lives

Spesso i responsabili politici non hanno dati a sostegno delle iniziative di giustizia razziale perché i dati semplicemente non esistono - nessuno li ha raccolti o analizzati. Data 4 Black Lives ha lo scopo di connettere scienziati e attivisti dei dati per applicare strumenti di data science come l'intelligenza artificiale e l'apprendimento automatico per individuare soluzioni e sensibilizzare ulteriormente le comunità afroamericane alle sfide più pressanti che si trovano ad affrontare.