Hakkinen ha lanciato la sua startup: è un social network esclusivo (per i fan)

ROMA - Un social network premium, il primo social network premium, un vero e proprio servizio in abbonamento, un po’ come già accade oggi con Netflix o Spotify, servizi che proprio grazie agli abbonamenti a pagamento sono riusciti a scalare il mercato. L’idea è di Mika Hakkinen, due volte campione del mondo di Formula 1, che ha da poco lanciato la sua startup tecnologia proprio nel segmento dei social media, progettata per offrire un accesso aggiuntivo a figure di alto profilo. Un servizio, come spiega Mika, che non va a sostituire le piattaforme esistenti, ma rappresenta «un’app complementare per coloro che vogliono far vedere di più nei social media».

Del resto, i repentini cambiamenti nell’algoritmo di Facebook, stanno rendendo sempre più difficile conquistare nuovi utenti e avere visibilità, anche per chi ha costruito il proprio mestiere proprio sui social network, gli Insider. I nuovi algoritmi, dovrebbero ridurre la visibilità dei post diversi da quelli degli amici addirittura del 500%. Ed è proprio su questo target che si focalizza la startup sviluppata da Mika. iNZDR (l’app creata dall’ex pilota McLaren) permette agli utenti di collegarsi direttamente con la propria «star» preferita che può essere un’attore, un artista, uno sportivo, un vlogger. E partecipare a interviste esclusive in diretta o a eventi. Fatto salvo che sul social network è possibile condividere post gratuiti, quelli a pagamento (foto, file o video), appariranno sfocati e quindi non chiaramente visibili. Per potervi accedere sarà quindi necessario sottoscrivere un abbonamento di circa 1,99 dollari al mese (o equivalente in valuta locale).

Dal ritiro dalla sua carriera di pilota, Hakkinen, campione del mondo 1998 e 1999, viaggia in tutto il mondo per promuovere aziende tra cui McLaren, UBS, Diageo, Hintsa Performance, pneumatici Nokian, Unibet e Neuroth. E ha quindi pensato bene di condividere queste informazioni esclusive con i propri fans, coloro che prima di tutti vogliono essere al corrente delle relative notizie.

Con 1,99 dollari al mese gli utenti possono entrare direttamente in contatto con attori, atleti e artisti preferiti e conoscere i loro segreti. «Gli atleti potranno condividere dettagli sulla loro forma fisica oppure i loro programmi nutrizionali - afferma Mika -. Potranno dare consigli su come formarsi in una determinata disciplina e condividere gli aspetti più personali della loro vita».

Il social network, ovviamente, è privo di pubblicità e consente ad atleti, artisti (e chiunque abbia una base di fan nei social media) non solo di collegarsi direttamente ai propri fan, ma di avere anche delle opportunità di monetizzazione uniche: «Si può guadagnare denaro, condividendo i post con il proprio pubblico. Basta avere 10mila fan per guadagnare 100mila euro all’anno in più senza fare nessun lavoro extra», aggiunge Mika che sta cercando di coinvolgere tutti i suoi colleghi dei mondo dello sport e dello spettacolo a unirsi a questo servizio. Affermando, inoltre, che molte delle star coinvolte avrebbero deciso di donare i propri proventi in beneficienza.

Lo stesso Mika ha già aggiunto oltre 200 immagini e video non visibili sul suo account, mentre iNZDR sta cercando di aggiungere attori, atleti, artisti e video blogger all’app, che può essere scaricata sia da Google Play che dall’App Store. Insomma, un vero e proprio Fan Club 4.0 che abbatte le barriere, almeno attraverso internet.