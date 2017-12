C'è un master formativo per la trasformazione digitale delle PMI

MILANO - Il primo master in Digital Trasformation per il Made in Italy, l’unico percorso formativo in Italia che permette agli studenti di lavorare per 12 settimane su progetti promossi da ENEL e Hp e alle aziende di usufruire di 6 settimane di consulenza. Obiettivo? Aumentare la competitività aziendale e affrontare le sfide dell’industria 4.0. Il master - giunto alla seconda edizione - è realizzato e promosso da Tag Innovation School, la scuola di Talent Garden che diffonde la cultura digitale, insieme alla collaborazione come main partner di Intesa Sanpaolo.

La Digital Transformation Call dedicata alle aziende

Dodici aziende italiane avranno la possibilità di usufruire della consulenza di un gruppo di neo Digital Officer che per una settimana lavorerà a tempo pieno su un progetto di digitalizzazione. Si tratta di un’occasione unica per l’impresa che avrà a disposizione un team dedicato allo sviluppo di una soluzione digitale su misura per il proprio settore. Per candidarsi, qui.

Il Digital Book e la ricerca

I casi aziendali e i relativi progetti sviluppati saranno raccolti e documentati nel corso del tour in una sorta di diario di bordo. Da questa raccolta nascerà il Digital Book per il Made in Italy in cui i progetti delle singole imprese potranno essere letti come best practice e tradotti in linee guida pratiche per la trasformazione digitale delle imprese italiane. Durante le 12 settimane di Master inoltre, i 20 Digital Officer analizzeranno attraverso una ricerca il grado di digitalizzazione delle PMI e raccoglieranno i risultati in uno studio, come fatto per l’edizione 2017.

I progetti in aula: ENEL e HP

Durante le 12 settimane d’aula gli studenti avranno l’opportunità di lavorare in Enel, nell’ambito del programma di Digital Customer Transformation che l’azienda ha avviato, su un progetto finalizzato a ripensare l’experience delle bollette con focus sullo sviluppo di nuovi servizi digitali e ideazione di nuove modalità per incentivarne l’utilizzo via web. Con HP gli studenti lavoreranno sull’ufficio e sul lavoro di domani, cioè su come le nuove tecnologie di condivisione e collaborazione impattano sull’ambiente di lavoro non più relegato negli uffici, ma anche in coworking e spazi pubblici. Il Master in Digital Transformation per il Made in Italy partirà il 5 marzo 2018, le selezioni sono aperte fino al 4 febbraio 2018. Per ottenere una delle 20 borse di studio, i candidati dovranno seguire il processo di selezione sul sito, effettuare un test, realizzare il proprio progetto e partecipare a una giornata di selezione a Milano presso Talent Garden Calabiana. Per maggiori info consultare questo sito.