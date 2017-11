Black Friday, come funzionano in Italia le offerte di Amazon

ROMA - Parte il 20 novembre e continuerà fino al 27 novembre, la quinta edizione del «Black Friday» di Amazon, uno degli eventi più importanti dell’anno per gli acquisti online che si terrà il 24 novembre. Già da qualche giorno, tuttavia, è possibile usufruire delle offerte. Amazon ha infatti ampliato i suoi sconti per quella che ha chiamato «una settimana di conto alla rovescia». In totale saranno quindi due le settimane di promozioni per 15mila offerte con sconti tra il 20% e il 40%.

Oltre 2 promozioni su 3 saranno rappresentate dai prodotti delle piccole e medie imprese che hanno deciso di vendere i propri prodotti su Amazon, «la più alta percentuale della storia», ha detto François Nuyts, Country Manager Amazon. Le centinaia di prodotti offerti da venditori terzi durante l'evento dedicato allo shopping consentono di moltiplicare in un solo giorno le loro vendite e di offrire i loro prodotti a milioni di clienti.

Durante la settimana del Black Friday, i clienti potranno godere di Offerte Lampo della durata massima di 6 ore e di Offerte del Giorno che riguarderanno prodotti molto popolari in promozione e che potranno durare 24 ore.

I clienti Amazon Prime avranno accesso alle Offerte Lampo 30 minuti prima di tutti gli altri, beneficiando delle spedizioni illimitate in un giorno senza costi aggiuntivi. I clienti Amazon Prime di Amazon che vivono nell’area di Milano e hinterland avranno inoltre la possibilità di ricevere ancora più rapidamente gli acquisti del Black Friday effettuati tramite l'app Prime Now o sul sito, beneficiando di consegne in un’ora o in finestre di due ore. Saranno centiania le offerte disponibili anche su Prime Now, tra cui alcune offerte esclusive.