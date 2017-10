Torino lancia l'Energy Center e punta all'innovazione: «Eccellenza in Italia e in Europa»

TORINO - Attrarre è la parola d’ordine. Attrarre competenze ed investimenti, ma anche far rifiorire e supportare il tessuto imprenditoriale del territorio, con un sguardo sempre rivolto al futuro. Prende l’avvio oggi, a Torino, l’Energy Center Iniziative del Politecnico di Torino, hub dedicato allo sviluppo, alla ricerca e all’innovazione in ambito energetico, con particolare focus sulla sostenibilità e riduzione dei consumi energetici.

Un investimento complessivo di 20 milioni di euro, sostenuto in gran parte con le risorse della programmazione 2007-2013 dei fondi Fesr (14 milioni) erogati dalla Regione Piemonte e per la restante parte da Compagnia di San Paolo e Fondazione CRT. Il polo, che sorge all’interno della Cittadella del Politecnico di Torino, è composto da due specifici hub, per complessivi 5mila metri quadrati: l’Energy Center House avrà l’obiettivo di ospitare aziende, startup e pubbliche amministrazioni attive in campo energetico, mentre l’Energy Center Lab è dedicato allo sviluppo e alla progettazione di tecnologie e sistemi energetici sempre più connessi. L’Energy Center di Torino sarà quindi il terminale di una rete di istituzioni, imprese, università, fondazioni che condividono un obiettivo: sostenere la ricerca in questo ambito, condividere soluzioni, attrarre finanziamenti europei, nazionali e privati, affrontare il tema dell’energia sotto i suoi molteplici aspetti.

La scelta della sua presenza nella mappa della città non è quindi casuale, ma risponde all’esigenza di collocarlo in un contesto già fertile e dedicato alla ricerca e all’innovazione, teatro di recenti ristrutturazioni urbane: un campus universitario vivo e moderno (quello del Politecnico di Torino, ndr.), dove dipartimenti universitari, incubatori di imprese e punti di aggregazione convivono in una miscela tra pubblico e privato già collaudata e dove sono nate in 15 anni 180 nuove imprese.

«Un esempio ‘quasi’ unico in Italia e in Europa», come ha affermato il Presidente di Compagnia Sanpaolo Francesco Profumo, dove avviene la commistione naturale «tra ricerca, innovazione e impresa». E che potrebbe portare Torino a guadagnarsi una posizione più autorevole, quanto a Smart City. Già, perché rispetto al 2016 - pur rimanendo nella top ten delle città intelligenti italiane - la capitale sabauda perde una posizione, collocandosi settima, ben lontana dal podio occupato dalla vicina di casa, Milano.