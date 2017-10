Cos’è Deliveroo Edition e perché vi farà «leccare i baffi» (anche in Italia)

MILANO - In occasione del suo secondo anniversario, Deliveroo, il servizio di food delivery che consente di gustare a domicilio i piatti dei migliori ristoranti della città, presenta in Italia Editions, la sua piattaforma rivoluzionaria per il food delivery. Sono passati solo due anni da quando Deliveroo ha consegnato a Milano il suo primo ordine –Ellen & Norman, un hamburger di manzo con bacon e cheddar, ordinato da Tizzy’s NY Bar and Grill – diventando da allora una delle principali aziende di food delivery del Paese, con una crescita del 361%.

Editions in Italia si fonda su una grande ricchezza di dati interni e sull’analisi della domanda dei clienti. Questo permette a Deliveroo di individuare lacune nel mercato della ristorazione italiana: lo fa identificando le cucine mancanti in una determinata area, prevedendo la domanda dei clienti e selezionando i ristoranti che possono avere successo attraverso un nuovo concept per la consegna a domicilio. Questo bagaglio di conoscenza unico consente a Deliveroo Editions di colmare efficacemente il divario tra domanda e offerta senza gravare sul rischio d’impresa dei ristoratori.

Per mettere a punto questo progetto, che avvicina ancora di più i clienti «affamati» alla migliore selezione di cucine provenienti da tutto il mondo, l'azienda ha collaborato con 8 ristoranti partner a Milano, Torino e Roma per creare nuove proposte di food delivery in esclusiva per i clienti Deliveroo. In Italia Editions si presenta in tre diverse modalità: permette di creare un’offerta specifica per i ristoranti affermati che non hanno mai fatto servizio di delivery; propone un’offerta di cibi totalmente nuova per i clienti italiani prendendo spunto da altri mercati; consente ai ristoranti partner di lanciare brand e selezioni completamente nuovi, solo per la consegna via Deliveroo. A livello globale ‘Deliveroo Editions’ assume diverse forme, la più famosa delle quali è quella sviluppata con le Cucine Editions pensate solo per il food delivery, che creano veri e propri spazi di coworking per gli chef.

Nuove tipologie di cibi

Attraverso Editions, Deliveroo porterà in Italia nuove specialità. Come ad esempio il Poke, il famoso piatto di pesce hawaiano, una delle principali tendenze alimentari mondiali del 2017. A Milano ad offrire questa gustosa e leggera novità sarà il partner Spaziosushi mentre a Roma i clienti di Deliveroo, potranno ordinare Poke direttamente a casa propria attraverso il ristorante Poke Shop. Un'altra novità per i milanesi sarà il menù esclusivo proposto da Hamerica’s di hamburger di manzo allevato secondo criteri sostenibili – che introduce in città il concetto di carne etica.

«Quando abbiamo lanciato nel 2015, lavoravamo con 10 rider e 40 ristoranti, consegnando ai clienti in solo due zone di Milano - ricordo di aver preso in consegna il primo ordine dal ristorante Tizzy’s. Ora lavoriamo con 1.900 ristoranti e oltre 1.300 rider – ed è da notare che i primi 10 sono ancora con noi - e vediamo una crescita del mese su 30% - ha detto Matteo Sarzana, General Manager di Deliveroo Italia -. La missione Deliveroo è sempre stata quella di fornire la migliore esperienza di consegna di cibo nel mondo e stiamo costantemente innovando per realizzarla. Pensiamo che la novità di Editions ci permettere di mantenere fede alla nostra promessa di ampliare l'accesso al miglior cibo in Italia, riducendo tempi di consegna per i clienti e aiutando contemporaneamente i nostri partner a accrescere la loro presenza sul mercato».

Brand totalmente nuovi

Editions introdurrà per il mercato italiano anche proposte totalmente nuove, dei veri e propri brand da cui si potrà ordinare solo online. Tra questi Pizza Zero, creato con il ristorante Brera Milano, che offre una gamma di pizze gourmet a forma di ovale, Rock'n'Roll che consegnerà sushi handrolls a prezzi accessibili e Lime Thai dal ristorante romano Lime, che offrirà una selezione di piatti popolari thailandesi. Deliveroo porterà a Milano anche un'esclusiva nuova selezione - Un Pedacito De Mexico - dal famoso ristorante messicano Bèsame Mucho.