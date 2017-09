Centy ed Eggup, cosa fanno le nuove startup di Digital Magics Roma

ROMA - Digital Magics Roma lancia due nuove startup innovative: Centy ed Eggup.

Centy ha ideato un contamonete intelligente gestito totalmente da remoto tramite app, per risolvere il problema in tutta Europa delle monete da 1, 2 e 5 centesimi di Euro. La macchina, presente negli aeroporti, centri commerciali e supermercati, grazie all’applicazione di Centy sarà in grado di riconoscere l’utente che, una volta inseriti i centesimi di Euro nel contamonete, sceglierà dove accreditare l’importo calcolato. Potrà quindi convertirlo in moneta elettronica (versandolo sul libretto di risparmio, utilizzandolo per l’acquisto di contenuti come film, musica, applicazioni o donandolo in beneficienza) o trasformarlo in punti, sconti e promozioni (da associare alle carte fedeltà dei supermercati e negozi). La startup sta stringendo rapporti con insegne retail, società di servizi, telecomunicazioni e media, creando contamonete dedicati e personalizzati, con l’integrazione dell’app Centy. L’obiettivo è rimettere nel sistema economico decine di milioni di Euro in monete di piccolo taglio a beneficio di: utenti, che avranno disponibilità immediata di credito e risparmio diretto con le promozioni; aziende partner, che aumenteranno il numero di clienti, fidelizzando anche quelli esistenti; GDO, settore che ha bisogno di monete di tutti i tagli e la Zecca italiana, che risparmierà gli enormi costi di coniazione. Il prototipo della macchina, realizzato in Italia, sarà disponibile entro il 2017, completo di certificazione della BCE e garantito per oltre 1 milione di transazioni. Digital Magics detiene una quota del 15% del capitale sociale di Centy, fondata da Davide Caiafa (CEO) e Lorenzo Vidoz (Dir. Commerciale).

Eggup ha sviluppato una piattaforma digitale per analizzare le soft skills, le competenze trasversali quali attitudini personali, tratti caratteristici della personalità e capacità relazionali, sia a livello individuale, sia a livello di team di lavoro. Il candidato, il dipendente o i componenti di un gruppo di lavoro, devono semplicemente compilare sul sito di Eggup un questionario: le risposte verranno analizzate dall’algoritmo proprietario della startup che elaborerà i risultati e li restituirà attraverso una modalità interattiva, con rappresentazioni grafiche e video. Grazie a Eggup le aziende possono ridurre i costi e aumentare la produttività, identificando anche le persone da inserire in un gruppo di lavoro sulla base del loro grado di compatibilità con gli altri componenti del team, o valutando il livello di performance dei team esistenti, in base alle soft skills, al fine di crearne di nuovi e di riorganizzare quelli esistenti, colmando gli eventuali gap. L’obiettivo è mitigare il grado di conflittualità che mina le relazioni interpersonali negli ambienti di lavoro. Le analisi di Eggup si basano sulle più significative teorie psicologiche come quella del Big 5. La startup si rivolge a società di ricerca e selezione, outplacement di risorse umane, head hunter, dipartimenti HR delle aziende. Fondata nel 2013 da Cristian De Mitri (CEO) e Pietro Testa (CTO), Eggup ha elaborato oltre 4500 report, tra individuali e di team, per importanti realtà tra le quali Randstad, Poste Italiane, TIM e Gi Group, creando anche veri e propri siti dedicati e integrando il servizio nelle reti aziendali interne. Digital Magics e Marco Guarna, Partner di Digital Magics Roma, sono entrati con il 9,80% delle quote della società. L’incubatore sta supportando i fondatori per consolidare la presenza di Eggup sul mercato HRTech e per introdurre l’Intelligenza Artificiale (AI) nella piattaforma potenziando la misurazione del segnale di abilità umane. Digital Magics Roma affianca i giovani talenti e neoimprenditori del Lazio e del Centro Italia ed è all’interno di Talent Garden Poste Italiane, campus di coworking nato dall’accordo di Open Innovation fra Poste Italiane e Digital Magics, e di Talent Garden Cinecittà, nel cuore degli Studios di Cinecittà.

«Le tecnologie di Centy ed Eggup – ha affermato Gabriele Ronchini, fondatore e amministratore delegato

di Digital Magics per il portfolio development – ci hanno convinto non solo per l’elevato valore innovativo,

ma soprattutto per le risposte concrete che queste due startup hanno dato ai rispettivi mercati con i

prodotti e servizi sviluppati. Centy è riuscita a trasformare il fastidio di avere in tasca i centesimi in

un’opportunità per i cittadini, le imprese e la Zecca dello Stato, mentre Eggup ha creato un potente

strumento di analisi delle abilità umane, fondamentale per le risorse umane in azienda».