Oltre 3 milioni di euro per le donne venete che vogliano fare impresa

VENEZIA - Sono tre i milioni di euro che sono stati messi a disposizione delle imprenditrici donne del Veneto che vogliano sviluppare sul territorio la propria attività. A stanziarli, la Giunta regionale su proposta dell’assessore allo Sviluppo economico. Si tratta di risorse regionali a fondo perduto, destinate a donne imprenditrici o società a prevalenza femminile.

Oltre 3 milioni per le donne imprenditrici in Veneto

Oltre a questi 3 milioni saranno attivati 477.105 euro del precedente fondo per l’imprenditoria femminile della finanziaria regionale Veneto Sviluppo, in modo da poter erogare i finanziamenti richiesti dalle 63 imprenditrici che erano rimaste escluse, nonostante la loro domanda godesse dei necessari requisiti. Inoltre, in tema di startup, saranno previsti criteri prioritari per le imprese guidate da donne nel bando di aiuto agli investimenti delle imprese innovative, finanziato con i fondi Fesr 2014-2020.

L’impresa è donna in Veneto

Negli ultimi anni la percentuale di donne che ha deciso di mettersi in proprio è aumentata considerevolmente: in Veneto rappresentano il 27,1% dei titolari d’azienda. Stiamo parlando prevalentemente di micro imprese o di aziende con meno di 5 dipendenti, attive soprattutto nel settore dei servizi, del commercio e dell’artigianato.

Destinatari e scadenze

I destinatari del bando 2017 per l’imprenditoria femminile sono le imprese già esistenti in Veneto al momento della presentazione della domanda, costituite da donne residenti in Veneto da almeno due anni (se imprese individuali), oppure i cui soci e organi di amministrazioni siano costituiti per almeno i due terzi da donne che risiedono in Veneto da almeno due anni e il cui capitale sociale sia per il 51% al femminile (qualora si tratta di società, anche di tipo cooperativo). Inoltre, requisito per accedere al contributo regionale è che la sede operativa dell’impresa nella quale si realizza l’intervento sia nel territorio regionale. Potranno concorrere al contributo regionale le imprenditrici che quest'anno effettuano spese per macchinari, impianti produttivi, hardware e programmi informatici, attrezzature e arredi, mezzi di trasporto ad uso aziendale, opere edili e di impiantistica, per importi compresi tra i 20mila e i 150mila euro. Il contributo regionale coprirà il 30% della spesa rendicontata. Il bando, a sportello, si aprirà lunedì 6 novembre e si concluderà il 16 novembre.