Tree teenager inventano la cannuccia di plastica antistupro (che segnala la droga)

MIAMI - Cambia colore se all’interno del cocktail c’è la droga, più precisamente la droga dello stupro e diventa blu se, quindi, rileva la presenza all’interno del drink di sostanze come Ketamina, Ghb, Flunitrazepam e altre droghe aggiunte all’insaputa di chi beve. Sostanze stupefacenti che spesso vengono usate per rendere innocue le donne e poi violentarle. Quella che potrebbe rappresentare una vera e propria rivoluzione, è una cannuccia in plastica creata da tre giovani ragazze, studentesse di Miami: Victoria Roca, Susana Cappello e Carolina Baigorri, 17 e 18 anni. L’hanno chiamata Smart Straw.

La cannuccia antistupro

L’idea è nata come progetto scolastico alla Gulliver Preparatory School, durante un laboratorio di impresa. Le tre ragazze l’hanno presentata al Business Plan Challenge High School Track, un contest indetto dal Miami Herald. E si sono aggiudicate il primo premio. In attesa del brevetto, le tre ragazze stanno preparando una campagna di marketing e comunicazione per portare la loro invenzione sulla piattaforma di crowdfunding Kickstarter. Grazie alla raccolta fondi, infatti, potranno cominciare la fase di test e validare l’idea sul mercato.

Più di 100 donne uccise ogni anno (in Italia)

Una vera e propria piaga sociale quella della violenza sulle donne, violenza che, in molti casi, può trasformarsi anche in morte. Sono oltre 100 le donne che, solo in Italia, vengono uccise da uomini ogni anno. Sono migliaia le donne aggredite, picchiate, perseguitate, sfregiate. Quasi 7 milioni, secondo i dati Istat, quelle che nel corso della propria vita hanno subito una forma di abuso. I numeri del femminicidio non sono certi e variano di qualche unita', ma sicuramente le donne uccise da un uomo, con cui hanno o hanno avuto un rapporto affettivo o familiare, non sono in diminuzione. Nel 2016 se ne sono contate 120. E dal primo gennaio 2017 a oggi sarebbero almeno oltre 20 le donne uccise per mano maschile: una media di una vittima ogni tre giorni. Negli ultimi dieci anni le donne uccise in Italia sono state 1.740, di cui 1.251 (il 71,9%) in famiglia.

I precedenti

Kit antidroga, in realtà sono già stati sperimentati in precedenza. Tuttavia, hanno sottolineato le ragazze di Smart Straw, la soluzione della cannuccia sembra rivelarsi più pratica, discreta e per di più riutilizzabile. Anche l'idea della cannuccia non è nuova: nel 2013 due ricercatori israeliani ne avevano proposta una che, a contatto con Ketamina e Ghb, diventava rossa. Smart Straw però è in grado di rivelare anche altre sostanze e soprattutto ci sono tutti i presupposti per la commercializzazione.