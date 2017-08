Il futuro delle imprese è in cloud, così diffondi il tuo brand in rete

MILANO - In un momento storico in cui crescono gli investimenti nei sistemi cloud, solo in Europa dell'8,9% secondo i dati dell’IDC, gruppo mondiale specializzato in ricerche e analisi di mercato in ambito digitale, arriva sul mercato un prodotto di archiviazione e condivisione dati che offre qualcosa di diverso da quelli dei grandi player digitali internazionali. Si chiama Kamzan ed è una piattaforma ideata dalla startup italiana Jinni Srl: la caratteristica che la distingue da tutti gli altri sistemi cloud esistenti è la possibilità di diventare un mezzo per diffondere la Quintessenza del brand aziendale, grazie alla possibilità di essere customizzabile, ovvero modellabile da parte dell’azienda che lo utilizza: si può ‘vestire’ la pagina di condivisione file con clienti e partner di elementi che caratterizzano l’identità d’impresa, usando così il cloud come strumento di pubblicità.

Il cloud modellabile

E’ possibile, infatti, inserire logo, immagini, slideshow o video per una introduzione e un background che rappresentino al meglio l’azienda e si può scegliere tra oltre 35 lingue disponibili, creando testi personalizzati per le condivisioni o impostando template su 5 lingue. Un cloud modellabile in questo modo, utilizzabile anche con un sottodominio personalizzato quasi fosse un sistema proprietario, si trasforma in uno strumento di comunicazione d’impresa decisamente non convenzionale e dalle grandi potenzialità. Basti pensare alla possibilità di reiterare il messaggio promozionale ogni qual volta si condividono file con i propri partner tramite l’invio di mail, ad esempio. In tal senso un’operazione consueta e puramente tecnica si traduce in una leva complementare di marketing, che consente di comunicare l’immagine del brand agli stakeholder e agli shareholder aziendali in modo del tutto coerente ed armonioso all’intera strategia di comunicazione intrapresa dall’azienda. Una differenza fondamentale rispetto a tutti gli altri sistemi di cloud, che si presentano esclusivamente con il proprio nome, promuovendo solo se stessi.

I Marketing Popup

Kamzan offre anche la possibilità di creare dei Marketing Popup, annunci interattivi non invasivi che possono attirare il pubblico con messaggi aziendali specifici. Con questo strumento le aziende possono incoraggiare gli utenti ad iscriversi alla newsletter, incrementare il pubblico sui social network o promuovere contenuti come nuovi prodotti e offerte attraverso pulsanti specifici che vengono inseriti nel messaggio. Interessante anche la possibilità di inserire link ai propri canali social e al sito, fornendo così a partner e clienti la possibilità di conoscere e utilizzare altri strumenti di contatto con l’azienda.

La sicurezza

Il secondo punto di forza di Kamzan è la sicurezza, grazie agli elevati standard di protezione dati utilizzati dal sistema e la garanzia esplicita presente nel contratto che i dati stessi rimangano in Italia e di proprietà esclusiva dell’azienda. I grandi player rivenditori di spazi cloud, invece, generalmente non chiariscono che la proprietà dei dati rimane alle aziende e non assicurano che non verranno usati mai per scopi di marketing o promozionali. Un elemento distintivo molto importante, dato che il tema sicurezza è sempre più discusso a livello internazionale: l’Italia è fra i paesi con la normativa più avanzata in tal senso e si è classificata ottava a livello globale nell’ultimo report di Bsa The Software Alliance, che analizza le politiche dei singoli stati in ambito cloud. Il Bel Paese incoraggia, dunque, politiche di innovazione in tale ambito.

Il futuro delle imprese è in cloud

La strada per un nuovo modo di intendere e utilizzare il cloud, dunque, è tracciata. Ora si tratta solo di percorrerla, anche perché le previsioni parlano chiaro: nel 2020 per la prima volta a livello mondiale, secondo IDC, si registrerà il sorpasso della spesa per il cloud su quella per gli ambienti non cloud. Il futuro è già qui.