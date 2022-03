Siti web: aziende e liberi professionisti continuano a puntare su wordpress

Wordpress continua ad essere il CMS più utilizzato da aziende e liberi professionisti, come confermano gli ultimi dati. Nel 2021, infatti, i fruitori della piattaforma sono passati da 39,1% a 43,1% sul totale di tutti i siti web esistenti al mondo. Una cifra notevole che attesta la piena fiducia degli utenti nei confronti di questo Content Management System, molto apprezzato per la sua semplicità e per la versatilità d'uso. Wordpress, infatti, non permette solamente di creare un blog (finalità per la quale era nato inizialmente), ma ad oggi, grazie al plug-in Woocommerce, consente anche di creare un vero e proprio e-commerce in pochi click.

Se Wordpress rimane un potente alleato per tutti quegli utenti che, pur desiderando creare un sito web, non sono in grado di programmarlo autonomamente, è altrettanto fondamentale appoggiarsi ad un servizio hosting di alta qualità. Lo spazio hosting, acquistato in genere insieme al dominio, è ciò che permette allo spazio web di essere online e, quindi, di essere raggiunto dagli utenti. Si tratta di un aspetto molto rilevante per ottenere delle buone performance dal proprio sito. Pertanto, scegliere un hosting wordpress con una buona assistenza, come ad esempio Topweb Plus, tra i migliori disponibili sul mercato, si rivela fondamentale per garantire ottime prestazioni e fare la differenza rispetto ai propri competitor.

L'importanza dell'hosting Wordpress

Scegliere un hosting performante, che sia adatto alle proprie esigenze e, allo stesso tempo, con un buon rapporto qualità-prezzo, è fondamentale. Il primo aspetto da tenere in considerazione, quando si tratta di prendere una decisione, è la grandezza del proprio sito. Un e-commerce che presenta al suo interno un catalogo composto da centinaia di prodotti dovrà necessariamente essere supportato da un servizio hosting molto più performante rispetto a un semplice sito vetrina che viene aggiornato poche volte l'anno. Allo stesso modo, ad un blog d'informazione che ospita ogni giorno nuovi articoli corredati da contenuti foto e video e che genera molto traffico verso le sue pagine, dovrà essere garantito un hosting dalle elevate prestazioni tecniche.

L'hosting, tuttavia, non influisce solo sul funzionamento vero e proprio del sito, ma anche, in via indiretta, sul suo posizionamento sul motore di ricerca. Uno spazio web che funzioni bene e che garantisca una buona esperienza di navigazione all'utente sono, infatti, due caratteristiche che il motore di ricerca considera importanti fattori di ranking e che vale la pena di tenere in considerazione.

Perché Wordpress è così utilizzato

Il fatto che Wordpress sia il CMS più usato nel mondo non è frutto di un caso, ma la dimostrazione che semplicità, efficienza e flessibilità sono caratteristiche in grado di decretare il successo di una piattaforma su vasta scala. Concepito inizialmente per il blogging, in seguito Wordpress si è evoluto e ad oggi è molto utilizzato anche per creare siti e-commerce. Grazie agli infiniti plug-in che si possono implementare, inoltre, con questo CMS è possibile creare praticamente ogni aspetto di un sito senza dover per forza conoscere il linguaggio di programmazione.

Con Wordpress, quindi, anche un utente non molto esperto può realizzare un sito web piacevole e performante. La maggior parte delle funzionalità tipiche di uno spazio web, infatti, come il modulo di contatto o le thank you page, possono facilmente essere creati in pochi click installando un apposito plug in.

Si tratta, poi, di un sistema in continua evoluzione che rilascia aggiornamenti costanti: ciò è molto importante perché consente al sito di mantenersi al sicuro da attacchi informartici e virus. Inoltre, grazie alla vasta community di esperti che contribuiscono al suo sviluppo, non è difficile trovare una risposta ai propri dubbi. Un ultimo, rilevante, aspetto, è rappresentato dal suo essere un CMS SEO friendly: esso permette di ottimizzare le pagine in modo facile e veloce.