Incontra Nextmarkets, il neobroker che sta facendo le onde con la sua crescente espansione

Da quasi mezzo decennio, i broker online sono sulla cresta dell'onda e stanno crescendo per consolidare la loro posizione nei diversi mercati mondiali.

Gli utenti, sempre più curiosi e desiderosi di trovare un investimento sicuro per i loro risparmi, si rivolgono ai broker digitali per acquistare azioni o criptovalute. Quella che fino a poco tempo fa era un'area esclusiva per professionisti esperti, ora si è aperta a utenti di tutte le età e con diversi livelli di competenza nel campo. Dal principiante al super esperto, gli utenti scelgono di fare trading con i più importanti broker online sul mercato.

I cosiddetti neobroker permettono agli utenti di fare operazioni di borsa online e in modo intuitivo sotto una piattaforma o sviluppo tecnologico che permette loro di conoscere il mercato e i suoi alti e bassi.

Tra i neobroker più noti con proiezione mondiale c'è nextmarkets, un'azienda fondata nel 2014 dai fratelli Manuel Heyden e Dominic Heyden, che ricoprono rispettivamente il ruolo di CEO e CTO della società.

Quella che è iniziata come una solida start-up con uno staff di meno di 40 dipendenti, è cresciuta rapidamente e ha guadagnato quote di mercato, raddoppiando le risorse dell'azienda e le funzionalità all'interno della piattaforma.

Il boom dei broker online è iniziato diversi anni fa, ma al giorno d'oggi è molto rilevante a causa del gran numero di utenti che desiderano entrare nel mercato azionario e trovano in questo tipo di piattaforme l'occasione perfetta per fare le loro prime operazioni e imparare come funziona il mercato. Va notato che sebbene questa democratizzazione della conoscenza finanziaria e la capacità di operare sui mercati sia un grande incentivo per i piccoli risparmiatori, è importante capire che queste azioni portano anche rischi o pericoli nascosti.

È molto comune per alcune persone che leggono blog specializzati o riviste digitali pensare che diventeranno milionari da un giorno all'altro investendo i loro soldi in azioni di marchi noti, ma questo eccessivo entusiasmo può essere dannoso per il loro capitale e portarli a fare comuni errori da principianti,

Con questo scenario in mente, nextmarkets - con sede a Colonia, in Germania - ha incorporato la figura degli allenatori o istruttori. I coach sono più di venti professionisti altamente qualificati con una vasta esperienza nel mercato azionario, dai quali è possibile imparare e ricevere consigli.

Gli utenti possono anche guardare i loro scambi in tempo reale e seguirli. Questa possibilità, aggiunta alle transazioni gratuite, e il costo zero sia per i depositi che per i prelievi con carte di credito Visa o Mastercard, fanno di nextmarkets una delle piattaforme preferite sul mercato e una di cui gli utenti parlano nei forum e nei social network.

Principali vantaggi di neobroker nextmarkets

Costo zero. Nessuna commissione per il trading

Varie funzioni e strumenti per utenti esperti e principianti

Più di 20 istruttori di trading esperti, che forniscono fino a 300 analisi gratuite al mese

Capacità di seguire le azioni di trading intraprese dagli istruttori

Caratteristiche innovative come il trading frazionato

Migliori prestazioni

Trasparente, intuitivo e divertente