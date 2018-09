Versace diventa americana, ma è lunga la lista dei brand della moda italiana finiti in mani straniere

MILANO - Nel giro di poche ore - c’è chi parla di una comunicazione ufficiale già martedì, giorno in cui Donatella Versace ha convocato i dipendenti - potrebbe essere annunciata la vendita di Versace. Lo riferiscono fonti al Corriere della Sera sull’onda di rumors che stanno rimbalzando tra Londra e Zurigo, e che il Corriere aveva anticipato. L’acquirente arriverebbe dagli States. C’è chi dice che a fare il colpo sarà Michael Kors, il designer americano che un anno fa aveva comprato per quasi 900 milioni di sterline (circa 1 miliardo di euro ai cambi dell’epoca) il produttore di scarpe Jimmy Choo, e chi, invece, fa il nome di Tiffany, il gruppo della gioielleria in fase di rilancio che ha al suo vertice due esperti di Italia come il ceo Alessandro Bogliolo e l’azionista Francesco Trapani (ex Bulgari e Lvmh), anche se Tiffany sembra al momento concentrata sulle proprie potenzialità ancora inespresse. In questi mesi molti hanno studiato il dossier Versace, in primo luogo i grandi colossi del lusso francese, ad esempio la Kering di François Henri Pinault, ma i contatti non avevano portato a nulla di concreto. La società della Medusa sarebbe stata valorizzata 2 miliardi di dollari (oltre 1,7 miliardi di euro ai cambi attuali). Interpellata sui rumors di mercato, scrive il quotidiano, la società ha risposto con un «no comment».

Gli altri brand che hanno scelto Parigi

La maison Versace passerà dunque in mani americane, ma è lunga la lista dei marchi della moda italiana finiti all’estero. Direzione prescelta: Parigi. Lvmh ha acquisito numerosi simboli del Made in Italy come Bulgari, Loro Piana, Fendi, Emilio Pucci. Ma non solo moda: il colosso francese del lusso possiede anche Acqua di Parma e Cova, lo storico caffè-pasticceria di via Montenapoleone. Risale al 1999, invece, l’acquisizione del 42% di Gucci da parte del colosso francese Pinault-Printemps-Redoute (oggi Kering), a cui fanno capo anche le italiane Bottega Veneta, Brioni e Pomellato. Matrimonio francese con Essilor anche per il big dell’occhialeria Luxottica.

Qatar, Cina, Olanda e...

La maison Valentino dal 2012 è in mano alla società del Qatar, Mayhoola for Investment, riconducibile allo sceicco Hamad bin Kahlifa al Thani. Krizia è finita sotto il controllo della cinese Shenzhen Marisfrolg Fashion. Coccinelle, il brand di borse e piccola pelletteria, è stato acquisito dal retailer coerano E-Land. Il marchio di lingerie La Perla è controllato dalla società d’investimento olandese Sapinda Holding. La Yoox (poi Yoox Net-A-Porter) dell’imprenditore Federico Marchetti fa oggi parte della multinazionale Richemont. In direzione Usa è andato invece un altro marchio del Made in Italy: Poltrona Frau nel 2014 è stata venduta al gruppo Haworth, con sede a Holland (Michigan). Fuori dal comparto della moda, negli Stati Uniti è andata anche l’azienda Ntv-Italo, venduta lo scorso febbraio al fondo Global Infrastructures Partners.

Storie italiane di successo

A questo punto la domanda sorge spontanea: il Belpaese è ancora in grado di accogliere nuove generazioni di imprenditori capaci di veicolare nel mondo l’Italian style? Verrebbe da dire di no, e invece, a sorpresa, c'è una (seppur ristrettissima) nuova generazione rispetto ai padri fondatori del ready-to-wear italiano che sta traghettando il loro sapere nel futuro, convinta della necessità di recuperare e tramandare la nostra eccellenza manifatturiera e stilistica e diffonderla in tutto il mondo. In Italia hanno trovato l’eccellenza artigianale e un terreno produttivo fertilissimo, esattamente lo stesso che ha fatto grande Armani, Valentino, Prada, favorito da una peculiarità tutta nostra: il localismo. Questi giovani imprenditori producono local per vendere global, come spiega bene Marco Magalini, autore di un libro che raccoglie 12 storie di successo («Moda. Il nuovo made in Italy»). Sono espressione di un’Italia che parte dalla forza e dal potere delle mani per poi arrivare a dialogare con tutto il mondo. Li accomuna l’eccellenza della materie prime, la produzione 100% italiana ma anche un metodo improntato all’innovazione, pur nel rispetto delle tradizioni e del nostro saper fare. Qualche nome? Paula Cademartori, brillante designer di borse basiliana, che dice: «Per il 98% duro lavoro e solo per il 2% glamour», Casamadre, che produce scarpe di altissima qualità, Benedetta Bruzziches, che ha ripreso antiche tecniche di lavoro locali e chiama i suoi artigiani «artigianauti», artigiani e naviganti dei sogni. Insomma, non tutto è perduto.