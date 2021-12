Solitario; un gioco che non passa mai di moda

Anche nel 21° secolo, il solitario è ancora considerato un hobby o un passatempo che non viene utilizzato solo per il tempo libero. Pertanto, diamo un'occhiata ai motivi per cui è ancora rilevante esaminando le varie varianti disponibili.

Come nel caso della maggior parte dei giochi classici, le regole sono cambiate nel tempo. Tuttavia, che si tratti di versioni ufficiali o familiari, l'obiettivo è sempre lo stesso, finire il mazzo in modo tale da formare una catena, o successione.

Fedele al suo nome, il solitario è un gioco single-player che è riuscito a sopravvivere e persistere per generazioni. Anche se la sua origine non è conosciuta con grande precisione, si stima che sia nata tra la fine del XVII secolo e l'inizio del XIX.

Con questo in mente, perché è ancora in giro?

La ragione principale della sua fama e grande popolarità può essere trovata nella sua natura coinvolgente ed eccitante. Cioè, giocare una sola partita è praticamente impossibile, basato sulla fortuna nella distribuzione delle carte, crea sfide molto diverse l'una dall'altra. Così, si potrebbe dire che una «buona mano» sarebbe tanto comune quanto una non tanto buona.

Inoltre, si fonde con una pianificazione permanente, che sorge in una certa misura in relazione alla versione scelta, sia che si tratti dello Spider Solitaire o dell'American Patience, meglio conosciuto come Klondike, e indipendentemente dal tempo trascorso in compagnia del mazzo, sorgeranno sempre circostanze improvvise, e situazioni sorprendenti capaci di provocare un sorriso di soddisfazione quando si trova una soluzione a giocate e mani davvero complesse e difficili. Anche se ci sono varie strategie di miglioramento, nulla è certo.

Si basa su regole davvero semplici da capire, che obbediscono alla razionalità e al buon senso, che sono servite come impronta per molti giochi classificati come attuali o moderni.

Il fatto che sia uno dei giochi più apprezzati per la sua particolarità di attrarre sia i giovani che i vecchi, gli ha concesso la possibilità di essere sul desktop e sullo schermo di milioni di utenti.

Saltando da un mazzo di carte fisiche, al PC e a diverse compilation per console di videogiochi, per non parlare delle versioni per smartphone. Al giorno d'oggi, basta cercarlo nel Google Play, App Store o Play Store, è evidente come il gioco sia ancora presente nelle sue diverse versioni e modalità che non passano e non passeranno mai nel dimenticatoio. Google ha anche la sua versione ufficiale, che può essere trovata dal browser.