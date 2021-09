Consigli utili per arredare il tuo balcone

Innanzitutto cominciamo col distinguere il balcone dalla terrazza, che sono due termini spesso impropriamente utilizzati come sinonimi. In buona sostanza, il balcone sporge dalla facciata ed è munito di una ringhiera, mentre la terrazza è parte integrante dell‘edificio. Per farla breve, se sotto di te hai solo il vuoto, allora sei su un balcone, altrimenti ti trovi su una terrazza. Il balcone più famoso è sicuramente quello di Romeo e Giulietta a Verona mentre, per illustrare la seconda, possiamo pensare alla splendida Terrazza Mascagni di Livorno con la sua bellissima veduta sul mare.

Attenzione, però, perché invece il terrazzo è praticamente un sinonimo di balcone. Confuso? Non importa, quello che fa la differenza, e tanta, è avere uno spazio esterno all‘appartamento sul quale poter uscire alla sera a godersi un po‘ di fresco, ora che è appena cominciata l‘estate. Magari in compagnia di qualche amico, o della vostra Giulietta o del vostro Romeo.

Vale la pena allora non trascurare questo spazio prezioso che, con gli accessori giusti, può diventare il tuo piccolo rifugio dalla routine domestica di tutti i giorni dove, durante la giornata, staccare dall‘home office e concedersi un attimo di relax con una bibita fresca. Uscire fuori è anche un ottimo modo per proteggere la tua vista, affaticata dalle lunghe ore trascorse davanti al monitor del computer.

Le possibilità per arredarlo con mobili e accessori sono tantissime ed è facile perdersi nel mare magnum di Internet. La cosa più semplice, allora, è affidarsi a un motore di ricerca ben rifornito, dove trovare tutto per il balcone e la terrazza comodamente in un solo posto, a portata di click!

Per scegliere la seduta migliore dovrai chiaramente tenere conto dello spazio a disposizione. Se ne hai poco evita di riempirlo troppo perché non ti rimarrebbe spazio per muoverti ed aggiungere magari altri accessori in futuro. Inoltre, con troppi oggetti rischi di creare una sensazione di disordine e caos, ovvero l‘esatto contrario di quel relax che vogliamo goderci quando usciamo fuori sul balcone. Scegli allora un comodo set da balcone con due sedute e un tavolino, da abbinare per esempio ad un‘elegante e pratica lampada da muro che non prende spazio e donerà subito all‘ambiente un tocco speciale.

È vero, oggi lo possiamo vedere un po‘ ovunque, ma perché non concedersi una volta tanto il piacere di cedere a una moda dilagante, soprattutto quando d‘estate ci ricorda quei bellissimi locali sulla spiaggia, dove il legno grezzo e ruvido con cui è fatto si abbina perfettamente alla sabbia e al mare? Da strumento di lavoro, complice il desiderio moderno di riciclare e limitare gli sprechi di materie prime, è diventato oggi un versatile elemento d‘arredo molto popolare per il suo design semplice, informale e non conformista.

Stiamo parlando del pallet, noto anche come pedana, bancale o pancale. Se hai la fortuna di avere uno spazio un po‘ più grande questa potrebbe essere una scelta moderna e sciccosa per rendere speciale il tuo balcone.

Trovare un pallet usato non è un gran problema, qualsiasi ditta di trasporti ne ha a bizzeffe, o più semplicemente puoi provare a chiedere al supermercato dietro l‘angolo dove magari saranno ben felici di sbarazzarsene. Riciclarlo diventerà un‘attività creativa divertente in cui coinvolgere tutta la famiglia. Dopo averlo trattato a dovere per rimuovere la sporcizia e renderlo igienico e sicuro, con i tuoi cari puoi sbizzarrirti personalizzandolo con colori accesi e motivi particolari, oppure puoi lasciarlo anche «al naturale» per un vero e proprio stile «industrial». A questo punto non ti rimane che scegliere un set di cuscini di tuo gusto per decorare e voilà, ecco pronto il tuo personalissimo divano di pallet!