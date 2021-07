Il risparmio eco-sostenibile ti aspetta su Stufe a Pellet Italia

È un catalogo costituito da 16 modelli (stufe a pellet idro, ad aria e caldaie idro), che hanno conquistato oltre 65.000 clienti, quello di Stufe a Pellet Italia. Il produttore veneziano rende immediatamente accessibile la sua proposta grazie al portale www.stufeapelletitalia.com. L’acquisto si realizza in pochi passaggi, consentendo di approfittare di spedizione gratuita in 48/72 ore, pagamento rateale, prezzi concorrenziali e pronta consegna estesa all’intera offerta.

Specializzata nel settore del riscaldamento, Stufe a Pellet Italia progetta e sviluppa stufe a pellet idro, ad aria e caldaie approfittando di tecnologie innovative e della professionalità di tecnici con esperienza decennale e internazionale. Il risultato sono prodotti destinati a durare nel tempo e che hanno ottenuto 4 Stelle nella certificazione ambientale ai sensi del DM 186/2017.

Gli articoli sono in pronta consegna e acquistabili direttamente dallo store digitale dell’azienda, www.stufeapelletitalia.com. La vendita diretta dal produttore è garanzia di un rapporto qualità-prezzo eccellente, associato alla qualità di lavorazioni artigianali e adatte ad ogni stile di arredamento. La spedizione è gratuita in tutto il territorio nazionale.

A comporre il catalogo sono 16 modelli di stufe per il riscaldamento omogeneo di piccoli e grandi ambienti, con la possibilità di programmare accensione e spegnimento. A questi si è recentemente aggiunta una sezione dedicata ai barbecue a legna e a carbonella.

Ulteriori possibilità di risparmio sono legate alla detrazione fiscale del 50% introdotta con il Decreto Crescita (Decreto 83/2012), che consente di pagare la stufa a pellet la metà. Per ottenerla è necessario scegliere il bonifico bancario come metodo di pagamento. In alternativa, Stufe a Pellet Italia consente transazioni tramite carta di credito, contrassegno, Google Pay o a rate con i finanziamenti online di Soisy, marketplace di prestiti tra privati.

Mentre le recensioni verificate da Trustpilot descrivono la soddisfazione dei clienti, con un punteggio medio di 4,5 su 5. Il Financial Times invece ha inserito l’azienda nella classifica FT 1000: Europe’s Fastest Growing Companies 2021.