«Property porn»: il guilty pleasure di 1 italiano su 3 è quello di guardare case online

Un italiano su tre fa «property porn», inglesismo sempre più popolare sul web, che si riferisce alla pratica di sfogliare annunci immobiliari anche per puro divertimento. Infatti, secondo una survey di Immobiliare.it che ha coinvolto circa 2.000 utenti attivi sul portale e appartenenti a tutte le fasce d’età, il 33% di loro ha ammesso di utilizzare il sito sia per cercare casa ma anche come fonte di svago. Percentuale che sale fino al 47% negli under 25.

Più della metà (56%) dei giovani e giovanissimi, ovvero la fascia 25-35 e gli under 25, guarda gli annunci pubblicati sul portale non solo per trovare la casa in cui vivere ma anche, ad esempio, per cercare ispirazioni di arredamento - e ben il 23% degli under 25 lo fa per fantasticare su proprietà al di là delle proprie possibilità. In generale, la maggioranza degli italiani (58%) ha utilizzato il sito anche in periodi della vita in cui non stava attivamente cercando casa.

Il 35% degli intervistati ha comunque confermato di voler cambiare casa entro l’anno, esigenza questa che riguarda soprattutto il pubblico giovane, con percentuali che superano il 40% negli under 35.

Il sentiment della ricerca

Agli italiani piace sognare in grande: il 53% ha dichiarato di entusiasmarsi nel guardare soluzioni abitative da sogno, con picchi del 61% tra gli utenti più maturi - la fascia d’età 45-60 e over 60.

Un quarto degli utenti, tuttavia, si dice frustrato da questa attività, dal momento che si tratta di case che non riuscirà mai a permettersi. Percentuale che raggiunge quasi il 30% quando a rispondere sono i Millennials e la Gen Z. Questi ultimi sono anche i più invidiosi: il 25% vorrebbe infatti essere il proprietario degli immobili che si diverte ad ammirare attraverso lo schermo.

Le case dei sogni degli italiani

Il vero sogno proibito degli italiani rimangono le case a due passi dal mare (32%) - percentuale che si alza al 37% fra gli over 60 - o le costruzioni ultramoderne dal sapore contemporaneo (27%). I più affascinati da soluzioni abitative di design rimangono i giovani e i giovanissimi - con percentuali che arrivano al 38% e al 45% rispettivamente.

Ricercate invece dalla fascia più agée anche le case antiche (19%, a fronte di un generale 13%): probabilmente il fascino di altri tempi le rende l’opzione ideale per il «buen retiro».

Casa dei sogni sì, ma nel circondario: tra quanti guardano le case per diletto, infatti, quasi la metà (46%) imposta la ricerca nella città in cui già vive, solo il 17% si trasferirebbe altrove. Percentuale quest’ultima che sale al 24% quando a fare progetti sono gli over 60, più propensi a cambiare vita.

Le case dei VIP

Il Bel Paese non sembra essere particolarmente affascinato dalla vita privata dei VIP, per lo meno per quel che riguarda le loro scelte abitative. Tra chi li segue sui social, soltanto il 13% conosce il quartiere dove vivono o ha visto foto delle loro case. Il trend cambia quando si parla della Gen Z: per il 27% di questi le case dei propri beniamini non hanno segreti. Sono anche gli unici ad essere interessati a prendere parte ad un tour per visitare le case dei personaggi famosi - attività molto apprezzata all’estero: il 36%, infatti, si dice pronto a prenotare il posto, se ne avesse l’occasione.

Il circuito di ricompensa: cosa c’è dietro al «property porn»

«Sfogliare gli annunci immobiliari alla ricerca della casa perfetta innesca il cosiddetto circuito di ricompensa, lo stesso che si attiva sulle app di dating - afferma Carlo Giordano, Amministratore Delegato di Immobiliare.it - Il nostro cervello infatti è portato a pensare che l’annuncio così come il profilo successivo possa sempre nascondere l’immobile o la persona giusta. È per questo che gli utenti si divertono a visionare più case e a non interrompere in tempi brevi la ricerca, fiduciosi che dietro l’angolo ci sia l’abitazione dei sogni».