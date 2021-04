I mesi trascorsi in lockdown hanno in molti casi evidenziato la scarsa funzionalità degli spazi di casa a disposizione di chi si è trovato improvvisamente a dover utilizzare i propri ambienti per lo smart working, la scuola a distanza o l’attività fisica e i limiti degli stessi per la mancanza di spazi all’aperto.

Non solo: da quando le nostre abitazioni sono diventate il rifugio quotidiano e non più il luogo da frequentare pienamente solo nei fine settimana e i nostri balconi e affacci esterni lo sfogo per prendere una boccata d’aria, l’attenzione all’arredamento e al confort degli ambienti domestici per rispondere alle esigenze e ai gusti dei suoi abitanti è aumentata.

E’ quello che emerge dall’ultima ricerca di idealo - portale internazionale di comparazione prezzi leader in Europa - che ha analizzato l’interesse online degli Italiani nell’ultimo anno per il Fai da te e i prodotti per Pittura e Restauro, i Mobili e Accessori per balconi e per la cura delle Piante.

Gli Italiani sfruttano il lockdown per ristrutturare casa e rinfrescare gli ambienti

Sembra che nei mesi di chiusura e lockdown gli Italiani ne abbiano approfittato per fare qualche lavoretto in casa e rinfrescare gli interni con nuovi colori per le pareti.

E’ infatti boom di interesse online per il Fai da te e i prodotti per Pittura e Restauro con un aumento di oltre il +200,0% nel corso del 2020. A farla da padrone nelle ricerche online sono state Vernici e Pitture (+3483,0%), Kit e cassette per gli attrezzi (+503,8%), gli Avvitatori (+171,2%), i Trapani (+140,6%) e altri accessori per il Fai da te.

Il periodo è stato propizio anche dal punto di vista delle offerte e degli sconti online: il risparmio massimo medio in un anno acquistando nei giorni con i prezzi migliori è arrivato all’11,0% ma su alcuni prodotti, come Vernici e Pitture e Attrezzi per tinteggiare ha sfiorato il 25%. Allo stesso modo, anche il risparmio massimo medio per tutti gli Attrezzi da lavoro è stato considerevole, con il -9,7% nell’arco di un anno.

Cura delle piante e arredo dei balconi per l’ora d’aria!

I balconi sono stati spesso nei mesi di chiusura per il lockdown l’unica valvola di sfogo per molti Italiani e la loro sistemazione per essere più «verdi» e confortevoli ha impegnato le giornate.

Negli ultimi dodici mesi, infatti, le ricerche online di Mobili e Accessori da balcone e Prodotti per la cura delle piante hanno superato l’ordine del +200,0%, diventando quindi dei veri e propri boom dell’e-commerce.

I prodotti più cercati tra i mobili da giardino online sono stati i Barbecue da balcone, le Lampade da esterno, i Set da balcone e i Tavoli da balcone. Per la cura delle piante, invece, si è cercato online principalmente Vasi, Terriccio, Fioriere e Coperture per balconi.

Su questi prodotti, con la comparazione dei prezzi e l’acquisto nel giorno più conveniente si è potuto risparmiare in media oltre il 15,0%.

Come si sono divisi online gli Italiani tra Casa e Balconi?

Dall’analisi dei dati demografici risulta che sono gli uomini i più attivi online nella ricerca di articoli e prodotti per il Fai da te e per Pittura e Restauro con una percentuale dell’81,5% mentre le donne online si sono dedicate alla ricerca di Mobili e Accessori da balcone e Prodotti per la cura delle piante, con una percentuale del 57,2%.

La fascia d’età più coinvolta per tutte le categorie di prodotti oggetto della ricerca è quella dai 35 ai 44 anni. Le regioni con più interesse online per le categorie relative ai Mobili da giardino e balcone sono state Lazio, Lombardia e Campania con una crescita di interesse, comunque, evidente per tutte le regioni Lo stesso andamento è stato registrato anche per le categorie del Fai da te, in questo caso con ai primi posti Lazio, Lombardia e Trentino-Alto Adige.

«Esattamente un anno fa analizzavamo come, dalle ricerche online, emergesse la tendenza degli italiani, costretti a restare a casa per la pandemia di COVID-19, a trasferire i propri hobby tra le mura di casa investendo in macchine da cucire, e-book reader e cura delle piante - ha commentato Antonio Pilello, Responsabile Comunicazione di idealo per l’Italia - Lo studio che abbiamo realizzato quest’anno ci dimostra che l’attenzione per i nostri spazi domestici è diventata ormai una priorità e che anche sui prodotti per il Fai da Te e la cura dei Balconi ci sono moltissime opportunità di risparmio sfruttando nel momento più opportuno le numerose offerte che il web mette a disposizione».