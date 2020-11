Zona living con tavolo da pranzo: la proposta innovativa di LG Lesmo

In un contesto immobiliare in cui le metrature sono sempre più ristrette, gli spazi abitativi devono essere sfruttati al massimo. La zona living per esempio, sempre più centro nevralgico della casa attorno al quale si sviluppa tutto lo spazio domestico, richiede una tipologia di arredamento dinamica e interattiva. Un caposaldo delle correnti di interior design più recenti infatti sono gli ambienti «che cambiano», cioè quelli che possono svolgere funzioni diverse e che possono gestire lo spazio in maniera creativa.

L'arredo trasformabile è il requisito minimo ed essenziale a questo modo di interpretare lo spazio abitativo. Grazie alla sua capacità intrinseca di diventare da un mobile un altro, di interagire con lo spazio creandolo od occupandolo a seconda delle necessità, i prodotti trasformabili sono preziosi alleati di chiunque debba arredare creativamente e lottando contro i compromessi.

LG Lesmo

Un'azienda che ha saputo reinterpretare in maniera personale ed efficace lo spirito dell'arredo trasformabile è LG Lesmo. Presente da oltre 30 anni, la realtà artigianale lombarda ha l'obiettivo di esplorare le potenzialità di questo tipo di arredo, partendo da due presupposti ben fermi: la qualità del vero legno e il dialogo con il cliente.

I prodotti LG Lesmo uniscono il comfort e la qualità dell'arredo artigianale, fatto a mano, all'efficacia dell'articolo di design: comodi e funzionali. È sufficiente dare un'occhiata al Tavolo Trasformabile, uno degli articoli di punta, per saggiare il valore di questi complementi d'arredo.

Il tavolo trasformabile è il simbolo di questo tipo di arredo, elegante e solido come un tavolo classico ma capace di allungarsi. Realizzato in solido legno massello di faggio e abete, questo prodotto sfrutta un meccanismo di guide telescopiche in alluminio per allungarsi. Aprirlo è davvero semplice, dal momento che i progettisti dell'azienda l'hanno voluto rendere accessibile a tutti: è sufficiente una leggera trazione e le guide si estenderanno in tutta la loro lunghezza. Il piano d'appoggio infine, personalizzabile nella finitura, si assembla agganciando delle prolunghe esterne alle guide e garantisce una tenuta di 120 kg/m².

Il dato che rende speciale il tavolo trasformabile però è la sua capacità di estensione: tra i tanti modelli, ce ne sono anche alcuni che passano da 4 sedute a 16 (cioè da 110 cm a 340 cm).

I prodotti trasformabili LG Lesmo sono una risorsa proprio perché, cambiando configurazione così marcatamente e con così poco sforzo, si possono considerare dei mobili due-in-uno, o addirittura tre-in-uno.

Scorrendo la proposta dell'azienda infatti si possono scoprire i tavoli consolle allungabili, presentati come «da 35 cm a 340 cm, i tavolini magici, che fanno da tavolino, tavolo e tavolone, le sedie salvaspazio in massello di frassino e gli appendiabiti a scomparsa.