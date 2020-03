Soluzioni per gli angoli dimenticati della casa

MILANO - Ogni casa ha degli angoli «difficili» che finiscono per essere dimenticati e che in questi giorni di confinamento possono risultare preziosi per creare nuovi spazi di convivenza. Zone prive di senso, spoglie e lasciate in attesa di un soluzione che li metta in sintonia con il resto della casa eliminando quella sgradevole sensazione di incompletezza. Gli esperti di habitissimo danno qui gli spunti per trasformarli.

Da sottoscala a home office

Nelle case a più livelli si ha sempre il problema del sottoscala, uno spazio che può rimanere senza uno specifico utilizzo, ma quando la metratura della casa è contenuta varrebbe la pena sfruttarlo. Ci sono diverse alternative per arredare un sottoscala, a seconda dell'ambiente in cui si trova e delle dimensioni. Realizzare degli armadi su misura è senz’altro un’ottima soluzione perché permette di adattarsi allo spazio. Altra idea, tanto utile in questi giorni, è quella di trasformare questo spazio in un piccolo ma utile ufficio.

Idee per sfruttare il corridoio

Altro spazio notoriamente trascurato e lasciato incompiuto quando si arreda casa è il corridoio, che finisce per rimanere a lungo uno spazio vuoto e spoglio. Sono varie le idee a cui ispirarsi per sfruttare il corridoio donandogli una funzione aggiuntiva. Ad esempio, inserendo una libreria su misura che abbia una profondità adeguata allo spazio disponibile senza compromettere la funzione di zona di collegamento propria del corridoio.

Angolo lettura, angolo relax

Anche se siamo confinati in casa, ora piú che mai abbiamo bisogno di rilassarci. Leggere un libro, bere un té caldo o semplicemente riflettere. Creare uno spazio per questi momenti di tranquillitá non é cosí difficile. Puó bastare spostare la posizione di una poltrona o collocare dei grandi cuscini in un angolo dimenticato e non usato della casa. Dettagli come una lampada, un tappeto o un poster possono fare la differenza.

Piccola palestra

Mai come in questi giorni sentiamo la mancanza, e quindi la necessitá, di muoverci. Perché non trasformare un angolo dimenticato della casa in una piccola ma efficiente palestra. Su internet ci sono moltissimi esempi di esercizi da fare in spazi ristretti e il pilates stesso nasce come pratica fisica da esercitare su un piccolo materassino. Basta meno di quello che si crede per avere un’area dedicata al nostro benessere.

Nuova vita alla mansarda

Le mansarde sono spazi davvero di gran potenziale ma che spesso lasciamo dimenticati per mancanza di tempo e perché le inclinazione del tetto rende difficile inserire mobili con misure standard per cui ricorrere ad opere di falegnameria diventa indispensabile. Realizzare un armadio su misura consente di sfruttare al massimo lo spazio ed ottenere un ambiente che abbia un aspetto curato e di qualità. Inoltre, un arredamento di questo genere contribuisce ad aumentare il valore immobiliare della casa. E´ il momento per cominciare a pensare al progetto che renderá la propria mansarda unica!