Temptation Island 2017: svelato il cast completo e le coppie

Tutti in trepida attesa di conoscere il nuovo cast del famoso reality show di Canale 5. Si chiama Temptation Island 2017 e il debutto ufficiale è previsto per lunedì 26 giugno. Quindi alle ore 21.20 tutti incollati alla TV armati di telecomando. A dare la notizia del cast ufficiale per questa edizione è stato Tv Sorrisi e Canzoni che ha indicato il nome di Filippo Bisciglia quale conduttore del programma televisivo. Sarà lui che accoglierà le coppie di innamorati nel fantastico resort sardo. Ma il bello del programma è che dovranno vivere separatamente in compagnia – rispettivamente – di 13 ragazze e 13 ragazzi single. Il loro amore resisterà anche di fronte a così tante tentazioni?

Le coppie provengono da uomini e donne?

Prima di tutto la smentita: non è vero che molte coppie provengono dal cast di Uomini e Donne. Una però sì, proviene proprio da lì: sono la 19enne Camilla Mangiapelo e il 21enne Riccardo Gismondi. Nessun altro personaggio, per così dire famoso, parteciperà al reality show.

Quali saranno le altre coppie coraggiose?

Come già detto nessun’altra coppia già vista o famosa parteciperà a Temptation Island. Ma ecco i nomi dei nuovi ragazzi del cast: i primi sono Valeria (31 anni) e Alessio (29 anni). Valeria vorrebbe già sposarsi ma Alessio ritiene di non essere ancora pronto. Il resort sardo offrirà le risposte che cercano?

Un passato che non si può dimenticare

Un’altra coppia è formata dalla 27enne Veronica e dal 35enne Antonio. Lui è reduce di vecchie relazioni che gli hanno lasciato, al seguito, due figli. La loro idea di partecipare al reality show deriva dalla ricerca di risposte: Veronica davvero ha accettato il passato del compagno?

Nella vita si può cambiare

Nella vita si può anche cambiare in modo radicale. È questo il messaggio che vuole dare Nicola – di 34 anni – alla sua fidanzata Sara di 21. Lui esce da un passato particolarmente scapestrato e vorrebbe dimostrare alla sua nuova fidanzata che ora è un uomo completamente diverso. Riuscirà a non cedere alle tentazioni mentre si trova all’interno del resort?

Vero amore o no?

Questa è la domanda che si pongono tutte le coppie. E, anche se la risposta difficilmente può arrivare per mezzo di un Reality Show, Francesca e Ruben hanno scelto di capirlo partecipando a Temptation Island. Sono fidanzati da due anni e si chiedono se sarà per sempre. Considerando il fatto che ci sono stati già diversi ripensamenti è molto improbabile che riescano a superare una sfida come questa. Ma solo a termine edizione sapremo chi aveva ragione.

Tradimenti e misteri

Infine, l’ultima coppia è formata da Selvaggia, di 27 anni e Francesco di 28. Lei lavora nel Bed & Breakfast della famiglia di lui da diverso tempo. Sono conviventi da ormai cinque anni, ma litigano sempre per la gelosia di lei. Tant’è vero che Selvaggia lo ha lasciato per sei mesi, convinta che lui lo avesse tradito. L’idea di partecipare a Temptation Island è quindi quella di verificare se Francesco, veramente, sa resistere alle tentazioni femminili.