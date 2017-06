Pedullà: “Milan-Conti? Ormai è fatta”

MILANO - L’affare che dovrebbe condurre Andrea Conti dall’Atalanta al Milan è vicinissimo ad una svolta, nonostante il gelo degli ultimi giorni, la richiesta atalantina di 30 milioni di euro per il cartellino del terzino e i botta e risposta fra il presidente bergamasco Percassi e l’agente del calciatore. Secondo Alfredo Pedullà, noto giornalista esperto di calciomercato, però dubbi sul passaggio di Conti al Milan non sembrano essercene: «La trattativa non prevede sorprese - assicura Pedullà - anche se negli ultimi giorni c’è stata qualche frizione e l’Inter che ha provato ad inserirsi offrendo 30 milioni all’Atalanta. Ma non ce n’è per nessuno, Conti andrà al Milan perché è lo stesso difensore a volere solo i rossoneri, per cui le due società limeranno le differenze sul costo del calciatore e in settimana annunceranno il trasferimento». Una difesa rifatta per 3/5, dunque, coi soli Donnarumma e Romagnoli confermati ed un pacchetto di difensori tutto nuovo con Conti e Rodriguez sulle fasce, Musacchio al centro; il nuovo Milan, insomma, è pronto a dare l’assalto alle prime quattro posizioni del campionato dopo anni di buio assoluto.