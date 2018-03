Risvegli frequenti, scarsa qualità del sonno e insonnia: tutti disturbi frequentemente associati all’ansia, alla depressione o allo stress. Ma oggi, un team di ricerca sostiene che il problema potrebbe derivare da qualcosa di completamente differente: l’apparato digerente. In particolare sembra che il vastissimo popolo di microorganismi che alberga nel nostro intestino potrebbe provocare alterazioni durante le ore notturne e non permetterci di riposare bene. Ecco perché accade.

Salute dell’intestino e sonno

Gli studi sul microbioma umano sono ancora in una fase iniziale, tuttavia ci hanno permesso di comprendere l’importante ruolo che i microorganismi svolgono nella nostra salute. In questo caso hanno scoperto che oltre a influenzare la digestione, l’umore e l’evolversi di alcune patologie, potrebbero essere direttamente collegate con la qualità del sonno. «E’ un campo embrionale in questo momento negli annali della ricerca sul sonno. Conosciamo una quantità enorme della relazione tra la mancanza di sonno e appetito, l'obesità e l'aumento di peso, così come gli aspetti della resistenza all'insulina e della regolazione del glucosio. Ciò che non comprendiamo ancora completamente è il ruolo del microbioma nel sonno», spiega il dottor Matt Walker dell'Università della California, a Berkeley.

Sonno e salute

Studi precedenti avevano dimostrato come la privazione del sonno aumenta il rischio di obesità, malattie cardiovascolari, psicologiche e persino cancro. Ma agisce anche sulla nostra percezione di cibo e fame. Dormire poche ore, infatti, provoca una diminuzione della leptina – l’ormone che ci fa sentire sazi. Il tutto unito a una maggior rilascio di grelina, una sostanza che ci dà un senso di soddisfazione quando mangino. Questo perché la mancanza di sonno colpisce alcune zone cerebrali connesse con il controllo degli impulsi e ci rende dei mangiatori incontrollati, aumentando il desiderio di cibarci di alimenti malsani e, di conseguenza, di alterare il nostro microbiota intestinale. «Migliorare la salute dell'intestino è una possibile nuova terapia del sonno? Questa è una delle nostre possibilità meno comprese ma più eccitanti», continua Walker.

Mente, sonno e intestino

«Non c'è dubbio nella mia mente che la salute dell'intestino sia legata alla salute del sonno, anche se non abbiamo ancora gli studi per dimostrarlo. Gli scienziati che stanno studiando la relazione tra il sonno e il microbiota stanno scoprendo che l'ecosistema microbico può influenzare il sonno e le funzioni fisiologiche correlate al sonno in diversi modi: spostando i ritmi circadiani, alterando il ciclo sonno-veglia del corpo, influenzando gli ormoni che regolano il sonno e la veglia», ha dichiarato il dottor Michael Breus, psicologo clinico dell'American Academy of Sleep Medicine. Secondo Breus, mentre attendiamo le conferme dalla scienza, si potrebbero assumere dei probiotici a uniti a prebiotici – il cibo per i microorganismi rappresentato per lo più da fibre indigeribili.

Depressione e batteri

Diversi studi avevano messo in evidenza come molti disturbi associati all’ansia e alla depressione, fossero direttamente collegati con una disbiosi intestinale. «Sappiamo che le persone che vivono con la depressione e le persone che dormono male hanno microbi anormali nell'intestino, il che suggerisce che c'è una connessione molto reale tra tutti e tre. Ho sempre notato che se aiuti qualcuno a dormire, migliora la loro depressione, e viceversa. Se possiamo occuparci anche dell'intestino, questo potrebbe avere un impatto sia sui disturbi del sonno che sui disturbi dell'umore», spiega Tim Spector, professore di epidemiologia genetica presso il King's College di Londra.

L’importanza della dieta

La dieta influisce sul nostro microbiota intestinale e, di conseguenza, anche sulla qualità del sonno. «Questo è stato scartato fino a poco tempo fa da psichiatri e terapisti del sonno, ma se mangiamo male, dormiamo male. Se volessi migliorare il sonno, potresti provare un regime favorevole all'intestino seguendo una dieta ampia che includa cibo vero, non elaborato. Ognuno sarà diverso. Potresti provare a essere vegetariano per un mese e vedere se aiuta. Raddoppia l'apporto di fibre e mangia ogni giorno alimenti fermentati, come yogurt magro e formaggi di buona qualità. Aumenta la gamma di alimenti nella tua dieta. Mangia bacche, tè verde, cioccolato fondente al 70%, caffè decaffeinato, noci e semi. Non mangiare prima di andare a letto, ma allo stesso modo, non avere fame. Evita spuntini prima di coricarti. Non voglio essere troppo prescrittivo, ma fallo davvero, se vuoi dei microbi più ricchi», conclude Spector.