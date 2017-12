Test del DNA e cani: cosa si può scoprire?

Sebbene la consapevolezza del test del DNA per gli esseri umani sia aumentata notevolmente negli ultimi anni, i proprietari di cani potrebbero non essere consapevoli che la gamma di servizi di test del DNA canino disponibili sul mercato è ora più ampia che mai. I proprietari di cani possono ora scoprire la vera parentela del loro cane, la composizione della razza, la predisposizione genetica alle malattie, i fattori scatenanti di allergie e molto altro a costi molto ragionevoli. Per tutti quegli amanti dei cani, si invita ad esplorare alcuni dei test del DNA in modo più dettagliato.

Determinazione della razza del cane

Il test del DNA per stabilire la/le razza/e del proprio cane è uno dei servizi più popolari sul mercato fino ad adesso. Questo tipo di test del DNA è progettato per analizzare la composizione genetica del cane al fine di determinare la sua composizione razziale completa. A seconda della razza del cane, i clienti possono conoscere i tratti unici della personalità del proprio cane e anche conoscere a quali malattie il cane è più incline. Un certo numero di aziende ha iniziato a offrire questo test sul mercato. Una di queste società è la EasyDNA che offre una vasta lista di razze nel suo database attraverso il test del DNA canino.

Stabilire la vera parentela del cane

Il test del DNA per la parentela dei cani è un altro servizio ricercato connesso al test del DNA. Un test di paternità per cani confronta i profili del DNA della madre e del padre con quelli della loro progenie per determinare la vera parentela del cane. Con un'accuratezza di circa il 99,99%, i clienti possono assicurarsi di acquistare un cane con un certificato del DNA sul pedigree o eliminare dubbi sul fatto che una figliata abbia più padri.

Identificazione dei geni del cane per le predisposizioni a malattie

I servizi connessi al test sulle malattie ereditarie del cane aiutano ad identificare i geni di un cane ed il tipo più comune di malattie riscontrate nei cani stessi. Alcune razze di cani sono soggette a particolari condizioni ereditarie, come il Labrador Retriever che è noto per essere sensibile alla miopatia centronucleare. L'identificazione di geni che causano malattie all'interno del codice genetico di un cane può aiutare i proprietari dei cani ad adottare le misure necessarie per mitigare i rischi. Può anche aiutare gli allevatori ad escludere quel cane dall'accoppiamento, creando così un pool genetico più sano.

Identificazione delle cause delle allergie del cane

I servizi connessi al test del DNA per le allergie dei cani facilitano la gestione delle allergie e aiutano i proprietari dei cani ad assumere un migliore controllo della salute del loro cane, fornendo loro strategie di mitigazione delle allergie. Un test allergologico del cane identifica la reazione del sistema immunitario del cane ai tipi più comuni di allergeni, inclusi alimenti, integratori e prodotti per la casa. Gli occhi che colano, l'esantema della pelle e le zampe gonfie sono alcuni esempi di sintomi comuni di reazioni allergiche. Il test allergologico sui cani è relativamente nuovo sul mercato e offerto da società come IBDNA che ha una sede anche a Milano.

Poiché la gamma di test del DNA per i cani continua ad aumentare, i proprietari di cani saranno in grado di comprendere ulteriormente i loro amici pelosi potenzialmente migliorando la qualità della vita dei loro cani, comprendendo semplicemente il loro background e tratti o, più semplicemente, prendendo provvedimenti per affrontare potenziali malattie o allergie. Il campo è destinato a continuare ad espandersi e questo può essere solo una buona notizia per gli amanti dei cani e per i cani stessi!