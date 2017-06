I bambini che bevono latte vegetale anziché quello di mucca rimangono più bassi

CANADA – I ricercatori canadesi hanno condotto uno studio in cui si evidenzia come bere latte ‘alternativo’ a quello di mucca, come per esempio quello di mandorle, riso e così via fa crescere meno in altezza (o statura) i bambini.

Quale latte?

Che i bambini necessitino di proteine per crescere è ormai assodato. E i recenti casi di cronaca, di bambini morti o gravemente malati perché cresciuti con diete vegane ne sono un esempio. I pediatri, infatti, hanno ribadito che il bambino necessita di una dieta adeguata, che contenga tutti i nutrienti necessari. Il nuovo studio, pubblicato sull’American Journal of Clinical Nutrition, ha preso in esame l’effetto sulla statura del bere latte di mucca o latte vegetale. I risultati hanno mostrato che vi erano differenze nella crescita a parità di età.

Lo studio

Per questo studio i ricercatori hanno coinvolto oltre 5.000 bimbi canadesi con età media di 3 anni. Analizzando la dieta e misurando la statura, hanno scoperto che i bambini che bevevano tre tazze al giorno di latte vegetale erano di circa 1,5 centimetri più bassi, rispetto ai coetanei che bevevano la stessa quantità di latte, ma di mucca.

La mancanza di proteine

Sebbene lo studio non dimostri un nesso di causa/effetto, il dottor Jonathon Maguire – primo autore dello studio e pediatra presso l’Ospedale di San Michele a Toronto – ritiene che sia «ragionevole ipotizzare» che la minore statura sia imputabile a una carenza di proteine, grassi e altre sostanze nutritive nella dieta seguita dai bambini. Gli scienziati fanno notare che, a parte il latte di soia, tutti gli altri latti vegetali non contengono proteine. Fatta eccezione poi per il latte di cocco, anche per i grassi la situazione è la stessa. E i pediatri insistono sul fatto che una dieta del genere, se può andare bene per un adulto, non lo è altrettanto per un bambino.

Scegliere con consapevolezza

I ricercatori avvertono che questo studio non dice che bisogna per forza bere latte vaccino, ma invita i genitori che scelgono prodotti alternativi a seguire il buon senso e leggere attentamente le etichette e i valori nutrizionali. E poi, prima di tutto, i genitori devono essere certi che la dieta complessiva contenga livelli adeguati di proteine, grassi e altre sostanze nutritive. L’essere più o meno alto per la propria età, sottolineano i ricercatori, indica infine quello che può essere lo stato nutrizionale del bambino.