ROMA - Alla fine è stato rimosso: il cartellone di grandi dimensioni contro l'aborto affisso ieri dall'associazione Pro Vita sulla facciata laterale di un palazzo di via Gregorio VII, nel cuore di Roma, non c'è più. Il manifesto - secondo alcune fonti - conteneva messaggi in contrasto con il codice delle affissioni del Campidoglio, eppure l’associazione pro life aveva chiesto e ottenuto dal comune di Roma tutti i permessi per l’affissione del manifesto. Non e' ancora chiaro se a rimuovere il manifesto siano stata la concessionaria pubblicitaria o la Polizia Locale su mandato del Campidoglio.

Chi ha rimosso il manifesto? E perchè?

Non ci sono immagini violente, nessuna nudità, nessun incitamento all'odio razziale, etnico o religioso. Anzi, il manifesto puntava a mandare un messaggio chiaro e semplice: bisogna difendere la vita in ogni suo momento, sin dal concepimento. Chi può turbare un messaggio del genere? A chiedere la rimozione del cartellone nei giorni scorsi è stata la senatrice del Partito Democratico, Monica Cirinnà: "Vergognoso che per le strade di Roma si permettano manifesti contro una legge dello Stato e contro il diritto di scelta delle donne #rimozionesubito".

Cosa c’era scritto

Ma cosa recitava il cartellone anti-abortista? "Tu sei qui perché tua mamma non ti ha abortito", nell’immagine del feto, poi, veniva spiegato come a 11 settimane i principali organi siano già sviluppati. Il cuore batte già alla terza settimana dopo il concepimento, tutti gli organi erano già presenti e quasi sempre il feto ha già iniziato a succhiarsi il pollice. Come può un messaggio che difende la vita in questo modo turbare la sensibilità della senatrice Cirinnà? «Forse gli esponenti del Partito democratico dimenticano le regole della democrazia quando qualcuno esprime idee diverse dalle loro» osserva il senatore pro-life della Lgea, Simone Pillon. «Nel merito della polemica, «Vorrei ricordare alla gentile senatrice Cirinnà che a meno che lei non sia un'aliena, anche lei è stata embrione, e che se sua madre avesse proceduto ad aborto, lei oggi semplicemente non ci sarebbe. Quindi ci pensi bene quando parla di diritto delle donne e di rimozione dei manifesti ProVita». Troppo tardi: manifesto già rimosso. Su ordine di chi, non si sa.