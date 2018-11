L'appello di Verdone ai romani: votate al referendum sull'Atac

ROMA - L'attore e regista romano Carlo Verdone ha lanciato un appello via Facebook ai romani invitandoli a votare al referendum del prossimo 11 novembre sulla messa a gara del servizio di trasporto pubblico locale. "Atac è un azienda che ha dei grossi problemi, quindi è arrivato il momento che la pubblica amministrazione, non privatizzi, ma dia delle concessioni, affinché si possa fare una gara. Cioè, la città deve essere come divisa in lotti, e ogni lotto deve essere gestito in qualche modo da una concessionaria", spiega Verdone sottolineando che "la pubblica amministrazione controllerà che tutto vada nel migliore dei modi». "La cosa più importante è che ne guadagneranno i cittadini in qualità, in efficienza, in sicurezza dei mezzi. Quindi, secondo me - continua Verdone - è un referendum importante, proprio per rendere questa città alla pari di altre città di livello europeo, perché noi siamo molto molto indietro. Quante immagini di autobus incendiati abbiamo visto? Rotti, in mezzo alla strada, trainati.

No, non si può più andare avanti cosi, francamente. E quindi mi sembra un referendum importante e invito tutti ad andarci, poi ognuno voterà quello che si sente di votare", conclude.