Salvini: «Orgogliosamente populista. Governerò con centrodestra»

MILANO - «Sono e sarò sempre orgogliosamente populista. La gente è stufa dei radical chic, non ne ha più bisogno». Lo ha detto Matteo Salvini, parlando in conferenza stampa a Milano. Il leader della Lega ha poi ringraziato Marine Le Pen per il sostegno ricevuto in campagna elettorale. «La ringrazio e faccio a lei e i francesi i miei migliori auguri». «Mantengo l'impegno preso con gli italiani, riguarda la coalizione di centrodestra, con cui abbiamo il diritto e il dovere di governare i prossimi anni» ha detto Salvini. «Ho letto sui giornali analisi di coalizioni bizzarre e strane - ha aggiunto - ma la squadra con cui lavorare e ragionare è quella di centrodestra. E' la coalizione che ha vinto, è la coalizione che può governare».

I mercati non hanno nulla da temere, anzi

«I mercati non hanno nulla da temere, anzi», perché con «tasse più basse e giustizia più veloce si stimolarenno gli investimenti e la crescita» ha detto il segretario della Lega.