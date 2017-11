Incontro Berlusconi-Meloni, Salvini: «Ci vedremo tutti più avanti»

MILANO - Con Silvio Berlusconi «ci rivedremo sicuramente più avanti». Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini, conversando con giornalisti all'Esposizione internazionale del ciclo e del motociclo alla Fiera di Milano, precisando di non temere le ambizioni di leadership nel centrodestra della presidente di Fratelli d'Italia: «Più siamo a confrontarci e meglio è», ha sottolineano Salvini, riferendo anche di un incontro in programma oggi tra Berlusconi e Giorgia Meloni. Faccia a faccia che non ci sarà, dal momento che la leader di FdI sarà impegnata a Pescara, come riferito su Twitter dalla stessa Meloni: «Da Nord a Sud cresce Fratelli d'Italia: in viaggio verso #Pescara per presentare il nostro gruppo consiliare. Ci vediamo in Comune #FdI».

Ora al lavoro sul programma

Il programma della Lega, al quale il movimento ha iniziato a lavorare questa settimana, sarà pronto entro Natale. «Ci sono tutti i gruppi di lavoro, tecnici ed esperti al lavoro sui temi delle infrastrutture, pensioni, lavoro, scuola, agricoltura - ha detto Salvini -. Vogliamo confrontarci con gli alleati non sui collegi ma sul programma che sarà pronto entro Natale». Riguardo la data del voto, "io lo chiederei a febbraio, non a marzo perché più tempo si perde peggio è». Salvini ha quindi smorzato le polemiche interne sulla linea politica della Lega al sud. «Non penso che non ci sia discussione alcuna - ha detto a poche ore dal Consiglio federale leghista che si terrà nel pomeriggio - anche perché i numeri dicono che non siamo stati mai così forti in Lombardia, Veneto e Piemonte».